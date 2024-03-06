به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین رنکینگ تیمی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در رده های سنی پایه منتشر شد و تیم ملی نوجوانان کشورمان بالاتر از کشورهای چین ، چین تایپه، کره جنوبی در رده سوم دنیا قرار گرفت.

این برای نخستین بار است که تیم ملی نوجوانان پینگ پنگ ایران در میان سه تیم برتر دنیا در رنکینگ جهانی قرار می‌گیرد.

همچنین در رده بندی تیمی جوانان دنیا رده سنی زیر ۱۹ سال، پینگ پنگ بازان جوان کشورمان در مکان ششم تیمی دنیا قرار گرفتند. تیم های ملی چین، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و لهستان در جایگاههای اول تا پنجم قرار دارند.

هدایت تیم ملی نوجوانان برعهده مهران احدی است. میعاد مکیف هم هدایت تیم ملی جوانان پینگ پنگ کشورمان را برعهده دارد.