به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این دانشگاه با شعار «هر دانشجو، کارمند و استاد یک درخت» و رادیو ایران با شعار «هر ایرانی یک درخت هدیه به فردای ایران» به استقبال این روز رفتند.

بر اساس این گزارش ۱۲۰ اصله نهال با نام شهدای دانشجوی دانشگاه علامه‌طباطبائی و با هدف توسعه فضای سبز این دانشگاه، با حضور دکتر عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق اکبری اقدم، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه، در پردیس مرکزی کاشته شد.

دکتر معتمدی در این ویژه برنامه گفت: جشن رویش همیشه به شکل‌های مختلف در دانشگاه علامه‌طباطبائی وجود داشته که در این جشن پاسداشت طبیعت و اهمیت به آن مورد نظر بوده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه یک محیط آموزشی و محل حضور فرهیختگان و دانشجویانی است که آینده سازان مملکت ما هستند، افزود: به نسبتی که به موضوع طبیعت و حفظ آن توسط دانشگاهیان در زندگی توجه شود، به همان نسبت تصمیماتی که در آینده می‌گیرند موثرتر خواهد بود؛ بنابراین مهم است که این موضوع به شکل جدی در دانشگاه مطرح شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرد: در سال‌های اخیر تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی و صنعت و نوع فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی و همچنین ناتوانی برای حفظ خاک و جنگل، فضای طبیعی آسیب دیده است و از گستردگی آن کاسته شده است. چون این موضوع ضایعه بزرگی برای انسان است باید فرهنگ حفظ و توسعه طبیعت را نهادینه و از فضای سبز و محیط طبیعی نگهداری کنیم.

وی در خصوص نقش دانشجویان در فرهنگ‌سازی برای حفظ طبیعت، گفت: آنچه امروز در ذهن دانشجویان وجود دارد پاسداشت طبیعت و گسترش فضای سبز و ممانعت از رفتارهایی است که به فضای سبز و طبیعی آسیب می‌زند. با وجود این قشر دانشجو و تحصیلکرده آینده برای ما روشن است تا بتوانیم آسیب‌های به طبیعت را جبران کنیم و ایرانی سبز و غنی از طبیعت خدادادی داشته باشیم.