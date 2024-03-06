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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

طی ماه های آینده؛

سرفیس پرو ۱۰ و سرفیس لپ تاپ ۶ از راه می رسند

سرفیس پرو ۱۰ و سرفیس لپ تاپ ۶ از راه می رسند

مایکروسافت تصمیم دارد طی دو ماه آینده از دستگاه های جدید سرفیس رونمایی کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، به گفته منابع آگاه این شرکت در ۲۱ مارس، از سرفیس پرو ۱۰ و سرفیس لپ تاپ۶ رونمایی خواهد کرد که کسب وکارها و مشتریان تجاری را هدف گرفته است.

در رویداد ماه مارس مایکروسافت، تمرکز شرکت روی پیشرفت های کوچک در مشخصات مدل های تجاری سرفیس پرو ۱۰ و سرفیس لپ تاپ ۶ است اما مدل های مصرفی جدید با طراحی های نوین در بهار امسال رونمایی می شوند. هرچند نسخه تجاری سرفیس پرو ۱۰ مجهز به جدیدترین تراشه اینتل و طراحی آشنا است، اما مایکروسافت در سرفیس پرو ۱۰ مخصوص مشتریان از نمایشگر او ال ای دی استفاده می کند.

طبق گزارش وب سایت ویندوز سنترال مایکروسافت از یک مدل او ال ای دی جدید در ماه جاری میلادی رونمایی می کند اما این شرکت دستگاه را در ۲۱ مارس رونمایی نخواهد کرد. محور تمرکز رویداد ماه مارس پیشرفت های کوچک در مدل های تجاری فعلی سرفیس است.

هر دو دستگاه سرفیس پرو۱۰ و سرفیس لپ تاپ مخصوص مشتریان با پردازشگر هایArm عرضه می شوند. به این ترتیب مایکروسافت می تواند طراحی هر دو را ارتقا دهد. همچنین در طراحی سرفیس لپ تاپ ۶ تغییرات بیشتری ارائه می شود از جمله لبه های نازکتر نمایشگر، گوشه های گردتر ، بازخورد لمسی و دو پورت یو اس بی سی و یک پورت یواس بی ای.

سفریس پرو ۱۰ نمایشگر او ال ای دی با قابلیت ضد انعکاس و یک دوربین جلویی اولتراواید و دستگاه خوانشNFC دارد. این نمایشگر از پخش محتوایHDR پشتیبانی می کند. مایکروسافت نسخه های سرفیس پرو ۱۰ و سرفیس لپ تاپ۶ با تراشه اینتل را در آوریل و پس از آن نسخه همین دستگاه ها با پردازشگرArm را در ماه ژوئن بارگیری می کند.

هر دو نسخه تجاری و مصرفی این دستگاه ها مجهز به کلید Copilot جدید مایکروسافت هستند که بخشی از تلاش شرکت برای استفاده وسیع تر از هوش مصنوعی برای ویندوز به حساب می آید.

البته مایکروسافت برنامه های خود برای ویژگی های هوش مصنوعی در آپدیت ویندوز ۱۱ را اعلام نکرده اما احتمالا در کنفرانس Build Developer آتی آنها را معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 6047756
شیوا سعیدی

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