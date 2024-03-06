به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی، در آئین افتتاحیه پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج، افزود: بر این باوریم که مسیر آینده برای قویتر شدن ایران اسلامی، از مدرسهها خواهد گذشت و روایت مهم ما روایت بازگشت به مدرسه است و کاشتن بذر قدرت آینده ایران در مدرسه است. یک شاهد بسیار روشن و عینی این روایت، همین دانشآموزانی هستند که امروز اینجا هستند که سربازان قوی ما در دنیای مجازی هستند.
وی تصریح کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور، چند مفهوم مهم وجود دارد. یک مفهوم مهم در این سند که پیام آن ائتلاف برای تعلیم و تربیت کشور است، مفهوم موقعیت است. درباره این مفهوم میتوان ساعتها سخن گفت. اینکه آموزش ما متناسب با موقعیتهایی باشد که کودک ما قرار است با آن مواجه شود.
صحرایی اضافه کرد: امروز در کنار موقعیت حقیقی یک موقعیت دیگری وجود دارد به نام موقعیت مجازی که کنشورزی در این موقعیت موازی مجازی اگر به اندازه حقیقی مهم نباشد اما در کنار این مفهوم اهمیت دارد. مفهوم دوم هویت است که در ابعاد و مؤلفههای مختلف است. افراد ما یک هویت بیرونی و واقعی و یک هویت مجازی دارند، نکته بسیار مهم این است که نه موقعیت مجازی بر حقیقی منطبق است و نه موقعیت حقیقی بر مجازی، کنار این دو، نکته سوم عبارت است از قدرت تعیین دستور کار؛ امروز برنده کسی است که دستور کار را تعیین میکند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: بدون تردید برندگان موقعیت حقیقی لزوماً در موقعیت مجازی نیستند. در دنیای مجازی پدیدههایی داریم که در جهان حقیقی یا نداریم یا برعکس آن چیزی هستند که در فضای مجازی است. بنابراین پیام این نشست تخصصی این است که اگر چه در موقعیت حقیقی، برنده هستیم مرز ما مستحکم است و کسی جرأت نگاه چپ به هیچیک از مرزهای ما را ندارد باید در موقعیت مجازی نیز بیش از پیش بکوشیم تا به این قدرت برسیم.
صحرایی با بیان اینکه در موقعیت مجازی باید ما دستور کار تعیین کنیم، خاطرنشان کرد: این دنیای مجازی، کمتر به رسمیت شناخته شده و پیام این نشست مهم این است که این دنیای مجازی را باید بیش از پیش مورد توجه قرار داد. ما همانگونه که در موقعیت حقیقی برنده هستیم، باید بکوشیم که در موقعیت مجازی نیز برنده باشیم. آن چیزی که امروز ما را متمایز کرده است این است که ما دستور کار برای آینده منطقه و جهان تعیین میکنیم. این اقدام بسیج در حوزه هوش مصنوعی نشان از هوشمندی فرماندهان بسیج و سپاه دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع هوش مصنوعی امروز پرچمدار میخواهد و دانشآموزان ما این آینده را خواهند ساخت، گفت: فعالیت هدفمند و هویتساز در فضای مجازی مهم است. کسی میتواند در فضای مجازی فعالیت مناسبی داشته باشد که هویت خودش را بشناسد. جور دیگری باید جنگید، این سخن شهید است.
وی بر تهیه محتوای مناسب دیجیتال از کتب درسی تاکید کرد و از راهاندازی المپیاد هوش مصنوعی در باشگاه دانشپژوهان جوان در آینده نزدیک خبر داد.
صحرایی از برگزارکنندگان این برنامه درخواست کرد که رویداد مؤلف دیجیتال (تولید محتوای دیجیتال از کتب درسی) با کمک سازمان فضای مجازی بسیج با نام دانشآموز خبرنگار شهید آیدا قاسمی فعال شود.
سریال پونمایی روایت حبیب، کاری از برگزیدگان رویداد چهارم تولید محتوای دیجیتال بسیج، نیز در این مراسم با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین رونمایی شد.
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