همایش امام زمان(عج) وارث غدیر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش امام زمان (عج)، وارث غدیر از سوی دانشگاه پیام نور و همکاری بنیادبین المللی غدیر برگزار شد.
این همایش با اهتمام دانشگاه پیام نور و همکاری بنیادبین المللی غدیر با حضور حجت الاسلام کاظم صدیقی دبیر کل بنیادبین المللی غدیر و رئیس شورای سیاست گذاری مجمع راهبردی اندیشه مهدویت، آیت الله سید محمد علی آل هاشم نماینده مقام معظم رهبری و رئیس نمایندگی بنیادبین المللی غدیر در استان آذربایجان شرقی، رؤسا، معاونین و پژوهشگران تعدادی از دانشگاههای برتر و منتخبین همایش در سالن علامه جعفری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
همایش در محورهای:
۱) امام زمان (عج) و استمرار پیام غدیر
۲) امام زمان (عج) و احیای ارزشهای غدیر
۳) امام زمان (عج) و حکومت جهانی عدل
۴) امام زمان (عج) و مبارزه با ظلم و استکبار
۵) امام زمان (عج) و نقش ایشان در تحولات سیاسی و اجتماعی جهان
۶) امام زمان (عج) و نقش ایشان در پیشرفت علمی و فرهنگی بشریت
۷) امام زمان (عج) و نقش ایشان در گسترش عدالت و برابری در جهان
۸) امام زمان (عج) و نقش ایشان در برقراری صلح و امنیت جهانی
۹) امام زمان (عج) و نقش ایشان در هدایت و تربیت انسانها در ایام نورانی و با برکت شعبان المعظم برگزار شد.
استان ولایتمدار آذربایجان شرقی تحت هدایت و حمایتهای ارزشمند آیت الله سیّدمحمدعلی آل هاشم در اجرای برنامههای غدیری و علوی یکی از استانهای برتر در سطح کشور بوده است.
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