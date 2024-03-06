همایش امام زمان(عج) وارث غدیر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش امام زمان (عج)، وارث غدیر از سوی دانشگاه پیام نور و همکاری بنیادبین المللی غدیر برگزار شد.

این همایش با اهتمام دانشگاه پیام نور و همکاری بنیادبین المللی غدیر با حضور حجت الاسلام کاظم صدیقی دبیر کل بنیادبین المللی غدیر و رئیس شورای سیاست گذاری مجمع راهبردی اندیشه مهدویت، آیت الله سید محمد علی آل هاشم نماینده مقام معظم رهبری و رئیس نمایندگی بنیادبین المللی غدیر در استان آذربایجان شرقی، رؤسا، معاونین و پژوهشگران تعدادی از دانشگاه‌های برتر و منتخبین همایش در سالن علامه جعفری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

همایش در محورهای:

۱) امام زمان (عج) و استمرار پیام غدیر

۲) امام زمان (عج) و احیای ارزش‌های غدیر

۳) امام زمان (عج) و حکومت جهانی عدل

۴) امام زمان (عج) و مبارزه با ظلم و استکبار

۵) امام زمان (عج) و نقش ایشان در تحولات سیاسی و اجتماعی جهان

۶) امام زمان (عج) و نقش ایشان در پیشرفت علمی و فرهنگی بشریت

۷) امام زمان (عج) و نقش ایشان در گسترش عدالت و برابری در جهان

۸) امام زمان (عج) و نقش ایشان در برقراری صلح و امنیت جهانی

۹) امام زمان (عج) و نقش ایشان در هدایت و تربیت انسان‌ها در ایام نورانی و با برکت شعبان المعظم برگزار شد.

استان ولایتمدار آذربایجان شرقی تحت هدایت و حمایت‌های ارزشمند آیت الله سیّدمحمدعلی آل هاشم در اجرای برنامه‌های غدیری و علوی یکی از استان‌های برتر در سطح کشور بوده است.