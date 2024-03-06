وقوع انفجار در مکزیک/ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ۳ کشاورز بر اثر انفجار بمب در جاده‌ای در ایالت تحت سلطه کارتل‌های مواد مخدر در غرب مکزیک کشته شدند.

کارتل‌های مواد مخدر این بمب را در جاده‌ای خاکی در ایالت میچوآکان در غرب مکزیک کار گذاشته بودند.

یک مقام امنیتی دولتی گفت این انفجار در روستایی در شهرستان تومبیسکتیو رخ داده است.

عکس‌های گرافیکی که از این صحنه حادثه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که انفجار به حدی قوی بوده که کامیون کشاورزان را از وسط نصف و اعضای بدن قربانیان را به هوا پرتاب کرده است.

این نمونه دیگری از افزایش استفاده از مواد منفجره دست ساز توسط کارتل‌های مواد مخدر برای کنترل میچوآکان است.