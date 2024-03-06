به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، محمد حمیدیمقدم مدیرعامل مرکز گسترش، با حامد شکیبانیا رییس هیاتمدیره انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند، سیدعلیرضا حسینی عضو هیاتمدیره انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند، مهرداد زاهدیان رییس انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و میثم شاهبابایی عضو هیات مدیره این انجمن دیدار و گفتوگو کرد. عبدالحسین بدرلو قایممقام و معاون مستند و هومن مرادیکرمانی مدیر مستند مرکز هم در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه هماندیشی، ابتدا حاضران درباره مطالبات صنوف و راههای عملی شدن طرح مستندنگاری پروژههای ملی و مشکلات تحقق این طرح صحبت کردند.
محمد حمیدیمقدم ابتدا گفت: ماجرای مستندنگاری پروژههای ملی، برای خانواده سینمای مستند مهم است، ما وظیفه داریم حدود و چارچوبهای آن را برای دوستان تعریف کنیم. در ۲ سال گذشته، جلسات متعددی با هم و با صنوف داشتهایم و توضیح هم دادهایم که قرار است چه اتفاقی در این طرح بیفتد، اما طبیعی است که اعضای صنوف نیاز به اطلاعات کافی درباره جزییات داشته باشند تا سو تفاهمی به وجود نیاید.
وی ادامه داد: ضروری است با اعضای صنوف جلساتی داشته باشید، برایشان درباره پیشرفت این طرح صحبت کنید و توضیح بدهید که چه افرادی واجد حضور در این پروژهها هستند. ما و هیات مدیرههای صنوف، نظارت و دخالتی در انتخاب کارگردانها و تهیهکنندگان این پروژهها نداریم، نگاه و معیارهای حرفهای میگوید که همه مستندسازان، نمیتوانند پروژههای صنعتی بزرگ را به سامان برسانند.
مدیرعامل مرکز گسترش اظهار کرد: در شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در جلسهای که آقای شکیبانیا داشت، درباره این پروژهها صحبت شد. روابطعمومی شرکت ملی نفت در این جلسه حضور داشت، اما به نظرم نیاز به جلسات مشترک با مدیرکلهای امور رسانه و روابطعمومی وزارتخانهها، سازمانها و صنایع بزرگ داریم تا ضرورت مستندسازی درباره پروژههای ملی، به شکل تخصصی را با آنها در میان بگذاریم. بخشی از اما و اگرها و چالشها، درباره اهمیت این موضوع، در جلسات پیشین با هیات دولت حل شده، اما مسیر پیش رو ساده نیست. باید اما و اگرها و شاید و بایدهای این پروژهها را یک بار برای همیشه حل کنیم و وارد اجرای این طرح شویم.
در بخش دیگری از این جلسه حامد شکیبانیا، مهرداد زاهدیان، سیدعلیرضا حسینی و میثم شاهبابایی، نظر خود را درباره مراحل اجراییشدن این طرح، نقش صنوف و مسیر پیش رو بیان کردند.
حمیدی مقدم ادامه داد: در مرحله اول، صنوف باید لیست کارگردانان و تهیهکنندگان عضو صنف را در سامانه وزارت ارشاد بارگذاری کنند، پس از آن و در ارتباط با نهادها و سازمانها، آنها هستند که تیم مورد نظر خود را (بر اساس ضوابط) انتخاب میکنند.
مدیرعامل مرکز گسترش گفت: ما و صنوف نقش تسهیلکننده و تسریعکننده این امر را داریم و پیگیر این هستیم که بتوانیم دست کم چند پروژه را تا پایان سال بعد، به مرحله اجرا برسانیم. این طرح، طرح سادهای نیست، محاسن و امتیازهایش برای جامعه مستندسازان ایران فراوان است، اما رسیدن به مرحله اجرا و قانع کردن مدیران رسانهای سازمانها و نهادها، برای انتخاب افراد حرفهای در این زمینه کار میبرد.
در نهایت و پس از این جلسه هماندیشی مقرر شد طی جلسات گروهی با اعضای صنوف، جزییات مسایل مطرحشده به اطلاع اعضا برسد.
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