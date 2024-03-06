به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا قاسمی‌فرزاد به شرح ذیل است:

بسم الله‌الرحمن‌الرحیم

بیداری ملت‌های مسلمان از برکات سیدجمال‌الدین اسدآبادی است.

(رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای «مدظله‌العالی»)

سیدجمال‌الدین اسدآبادی مظهر روشنگری و ندائی رسا در گذر زمان است و نقش او در بیداری امت اسلامی بی‌بدیل است.

سیدجمال مجاهدی نستوه بود که در برابر استبداد و ظلم قد علم کرد و فریاد آزادی و عدالت را سر داد.

او مبدع اندیشه‌ی وحدت در جهان اسلام و مصلحی حقیقی در راه احیای اسلام ناب محمدی بود و با افکار و اندیشه‌های خود، مسلمانان زمان خویش را از خواب غفلت بیدار کرد.

همایش بزرگداشت سیدجمال‌الدین اسدآبادی، فرصتی برای تبیین اندیشه‌های آن مصلح بزرگ و بازخوانی نقش مهم او در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام است.

گرامیداشت سیدجمال و ترویج اندیشه‌های او، گامی مهم در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی برای اتحاد، انسجام و وحدت در جهان اسلام و ضرورتی انکارناپذیر در راستای آزادی و عدالت است.