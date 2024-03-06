داستان عزرائیل و روزهای تاریک به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر جلد یک و نیم کتاب «عزرائیل (روزهای تاریک)» نوشته نیما اکبرخانی بهتازگی توسط انتشارات کتابستان معرفت به چاپ چهارم رسیده است.
در توضیح چرایی جلد یکونیم، باید گفت در این جلد مستقیم به سراغ قهرمان داستان نخواهیم رفت، بلکه شخصیتهای جدیدی وارد دنیای عزرائیل میشوند. شخصیتهایی که قرار است در جلدهای بعدی در کنار قهرمانان جلد اول، نقش کلیدی بازی کنند.
داستان عزرائیل (روزهای تاریک) در ایران و سوریه میگذرد. قهرمان داستان، یک مدافع حرم است که بازداشت شده و اکنون فرصت دارد خاطراتش را برای فرزندش نقل کند. خاطراتی که از نوجوانی شروع میشود و تا روزگار معاصر ادامه پیدا میکند. نویسنده در این اثر از روزهای ابتدایی جنگ سوریه گفته است و نقش ایرانیهای معمولی در این جنگ.
کتاب «روزهای تاریک»،مانند جلد قبلی این کتاب، یک رمان در ژانر تریلر (امنیتی) است که سعی کرده است بیشترین حس و حال واقعگرایانه را با جزئیات تاریخی و نظامی از اتفاقات آن روز سوریه به مخاطب خود ارائه بدهد.
چاپ چهارم اینکتاب با ۱۲۸ صفحه و قیمت ۸۹ هزار تومان عرضه شده است.
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