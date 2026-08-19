تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی از ایلام

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در استان ایلام و ضرورت رفع چالشهای موجود، اظهار داشت: در نشست مشترک با وزیر نیرو، موضوعات متعددی از جمله احقاق حقوق مردم مناطق تحتتأثیر پروژههای سدسازی و همچنین توسعه شبکه آبرسانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج ملموسی را برای استان به همراه داشت.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت روستاهای عربرودبار که به دلیل آبگیری سدها و زیر آب رفتن اراضی کشاورزی و زیرساختها با مشکلات عدیدهای روبرو شده بودند، تصریح کرد: در این دیدار دستورات ویژهای برای جبران خسارات و حل مشکلات معیشتی و زیرساختی اهالی این منطقه اخذ شد و پیگیریها تا حصول نتیجه کامل و استیفای حقوق مردم ادامه خواهد داشت.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای مطالعاتی و اجرایی سدهای استان پرداخت و افزود: با پیگیریهای انجامشده، دستور مطالعات احداث سه سد مهم شامل «چنگوله» در مهران، «تلخاب» در چوار و «زینگان» در صالحآباد اخذ شد که میتواند تحولی در ذخایر آبی این مناطق ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای اولویتدار، گفت: سدهای «میانتنگ» ملکشاهی و «نامتنگ» سیروان (هیانان کارزان) با پیگیریهای مستمر در قانون بودجه سنواتی گنجانده شدهاند و هماکنون در مرحله مطالعات فنی و اقتصادی قرار دارند.
نماینده ایلام افزود: همچنین سد «جزمان» هلیلان در مرحله تخصیص آب برای آغاز مطالعات قرار گرفته است و پروژه سد «چناره» نیز پس از دو سال پیگیری مستمر و اخذ موافقت آمایش سرزمینی، هماکنون در مسیر ورود به کمیته ماده ۲۳ قرار دارد که گام مهمی برای اجرایی شدن آن محسوب میشود.
فریدون همتی در پایان با تأکید بر اولویت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق شهری و روستایی استان، از اخذ دستور وزیر نیرو برای تخصیص اعتبار ویژه خبر داد و گفت: برای مقابله با تنش آبی در نقاط مختلف استان، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که امیدواریم با تزریق بهموقع این منابع، بخش بزرگی از مشکلات تنش آبی در استان ایلام مرتفع شود.
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