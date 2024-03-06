در الگوی سوم اصل محوری زندگی خانواده باید توحید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده صادقی پژوهشگر راهبردی مرکز تحقیقات اسلامی منیر فرهنگستان علوم، صبح امروز در نشست خبری دومین روز از رویداد «الگوی سوم زن» که در خانه اندیشه ورزان برگزار شد، در خصوص خانواده و الگوی سوم، گفت: در عرصه پیشبرد مسائل اجتماعی همه از کاربردها صحبت می‌کنند اما در این زمینه مبانی و روش‌ها مغفول می‌مانند. در مباحث زنان چالش‌ها و سردرگمی‌ها و غفلت از مبانی بیشتر است.

وی افزود: الگوی سوم برای خانواده اصل مبنایی است، تا پیش از انقلاب اصول اعتقادات را خوب بیان کردیم اما پس از انقلاب شعار امام راحل اقامه کلمه توحید است، نفس این انقلاب یک کار اعتقادی بوده است. پس از انقلاب ما دنبال شیوه جاری کردن اعتقادات در جامعه بودیم، بنابراین صحبت از الگوی سوم بحث خاص زنان نیست بلکه بحث عام است که همه موضوعات عرصه زندگی را در برمی‌گیرد. بنابراین باید مبنا را تقویت کرده و برای مردم نهادینه شود.

صادقی با بیان اینکه رسیدن به الگوی سوم شاید چند قرن زمان ببرد، عنوان کرد: ما درباره زنان در الگوی سوم مفاهیمی را می‌دانیم اما درباره چگونگی آن کمتر صحبت شده است، در مرحله اول باید اصول اعتقادات را در یک نقشه کامل مشاهده کنیم یعنی یک مبنای واحد داشته باشیم که بقیه اصول را پیرامون آن مبنا دیده و تعریف کنیم. اگر مبنای واحد نداشته باشید اصول از هم بریده می‌شوند و نمی‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند امروز رابطه حجاب و آزادی را چگونه می‌خواهیم برای جامعه تعریف کنیم در حالی که مبنای واحدی برای آن ارائه ندادیم.

این پژوهشگر با بیان اینکه منظومه و مجموعه‌ای که ارائه می‌شود باید با نگاه حداکثری به دین باشد، اظهار کرد: برخی نگاه افیونی به دین دارند، برخی آن را تخیلی می‌دانند، برخی هم حقایق آن را صرفاً در حوزه فردی قبول دارند. اما نگاه دیگری دین را بیانگر حقیقت می‌داند که قلمرو آن تا تمام زوایای زندگی بشر گسترده است. از نظر آنها دین قواعد پرستش الهی را در همه ابعاد زندگی تبیین می‌کند. نمی‌شود در بخشی از مسائل ولایت تکامل خود را به دین بسپاریم در بخش دیگری آن را به عقل خود بنیاد و خودمختار بسپاریم، در این نگاه دین تحقیر می‌شود.

صادقی ابراز کرد: شما باید رابطه بین اعتقادات و همه عرصه‌های زندگی را نشان دهید و در تعریف اخلاق ارتباط آن با توحید را مشخص کنید. ما می‌دانیم دزدی بد است اما در برخی مناطق دنیا این را بد نمی‌دادند اینجا است که معیار اخلاق باید مشخص باشد. برخی توحید را فراگیر تعریف نمی‌کنند که همه عرصه‌های زندگی را دربرگیرد نقطه کانونی اختلاف در این است. در غرب کاملاً دین را کنار گذاشتند و آن را مزاحم می‌دانند، در کشور ما هم برخی به این اعتقاد دارند در حالی که این مغالطه است، دین تحریف شده مسیحیت چنین است و با دین اسلام یکی نیست و نباید این دو را مغالطه کرد.

وی افزود: دین اسلام تنها به فرد سازی توجه ندارد بلکه به جامعه سازی هم توجه دارد، وقتی جمع شکل می‌گیرد هویت جدید و مستقل پیدا می‌کند که باید برای آنها احکام و قوانین جدید داد. در بسیاری از موارد که به رهبران ما ایراد گرفته می‌شود به فرد توجه دارند در حالی که آنها به جامعه در عرصه کلان توجه دارند. سهم اثر جامعه بر روی فرد بیشتر است.

این پژوهشگر در خصوص جریان یافتن اصول اعتقادات در خانواده، گفت: آنچه از انسان خواسته شده این است که موحد باشد بقیه امور از شئون موحد بودن است، اصل محوری زندگی خانواده باید توحید باشد، حب و بغض انسان باید برای خدا باشد، متأسفانه توحید در خانواده‌ها کم رنگ شده است. در طرح مباحث خانواده در شاخه‌های مختلف باید آن را بر مبنای توحیدی ارائه دهیم. متأسفانه مبنای جامعه شناسی و روانشناسی ما در عرصه‌های مختلف از جمله بر مبنای سکولار است. در الگوی سوم که صرفاً مختص زن نیست و باید رابطه خانواده در روابط درونی و بیرونی توحید محور شود.