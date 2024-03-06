دستگیری قاچاقچی موادمخدر با ۲۸ کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور گفت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، در تحقیقات خود دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر که از توزیع کنندگان اصلی و سابقه دار تهران است، ضمن تهیه و قاچاق محموله‌های مواد مخدر و روان گردان از یکی از استان‌های جنوب شرق کشور، اقدام به توزیع گسترده مواد مخدر در مناطق غرب تهران می‌کند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با گسترش چتر اطلاعاتی، فعالیت مجرمانه متهم تحت رصد و پایش قرار گرفت که در نتیجه مخفیگاه وی در محدوده غرب تهران شناسایی شده و با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، عملیات دستگیری متهم آغاز شد.

وی افزود: پس از ورود به مخفیگاه متهم و دستگیری وی، بازرسی از محل انجام شده که طی آن ۲۸ کیلو گرم تریاک که در بسته‌های مختلف جاسازی شده بود، کشف و به همراه متهم به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود مبنی بر توزیع مواد مخدر در محدوده مذکور اعتراف کرده است، گفت: با اعترافات متهم، پرونده تکمیل و به همراه وی به دادسرا ارجاع شد.