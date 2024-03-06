همکاری ایران و ارمنستان برای رفع آلودگی رود ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی به سرپرستی سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ اسفند در منطقه جلفا با همکاری وزارت صمت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی و حضور همه دستگاه‌های متولی قانونی موضوع در سطح ملی و استانی (وزارت امورخارجه، وزارت نیرو، استانداری، استان آذربایجان شرقی و وزارت کشور) در حال برگزاری است.

در راستای اجرای سند ۲۵ هیأت بلند مرتبه از بخش‌های مختلف دولت جمهوری ارمنستان (وزارت محیط زیست و وزارت مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌ها) برگزاری نشست‌های سه گروه معادن، پایش و رصد و نظارت انجام خواهد شد.

هیأت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با همراهی هیأت جمهوری ارمنستان از معادن آگارک در مرز مشترک دو کشور، بازدید و جلسه مشترک برگزار کردند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این نشست، اقدامات مشترک ۲ کشور در سال‌های گذشته و به ویژه تصویب نقشه راه قطع ورود آلودگی به رودخانه ارس در نشست ۲۵ را گام مهمی در حل مساله و توسعه روزافزون روابط دو کشور دوست و همسایه، ایران و ارمنستان، دانست.

ایرج حشمتی با قدردانی از میزبانی کشور ارمنستان در بازدید مشترک گروه‌های کارشناسی دو کشور، گزارشی از اقدامات انجام شده از زمان امضای سند، با تاکید بر تشکیل کارگروه ملی اجرای سند و استفاده از ظرفیت متخصصین داخلی با هماهنگی نهادهای عالی اجرایی- نظارتی کشور را ارائه و بر استفاده از بهترین ظرفیت‌های تخصصی کشور جمهوری اسلامی ایران و برگزاری تشکیل جلسات منظم کارگروه اجرای سند برای برنامه‌ریزی اقدامات آتی تاکید کرد.

همچنین گابریئلیان معاون وزارت محیط زیست ارمنستان بر عزم این کشور بر حل مشکلات محیط زیستی معادن ارمنستان تاکید و با اشاره به اهمیت حفظ سلامت منابع آبی، اعلام کرد: دو طرف، موضوعات مشترک را به راحتی حل خواهند کرد.

در ادامه، تیم‌هایی از متخصصان ۲ کشور در هر سه گروه معادن، پایش و رصد و نظارت به بحث و تبادل نظر کارشناسی در خصوص نحوه اقدامات آتی مشترک پرداختند.

با توجه به اهمیت موضوع معدن، رؤسای هیأت‌های دو کشور در نشست گروه متخصصان معدن حضور یافتند و مذاکرات را راهبری کردند.