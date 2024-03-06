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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

هشدار حزب الله به ساکنان کریات شمونا برای تخلیه منازل خود

هشدار حزب الله به ساکنان کریات شمونا برای تخلیه منازل خود

منابع عبری امروز چهارشنبه از هشدار حزب الله لبنان به ساکنان شهرک کریات شمونا در نقاط مرزی اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند حزب الله با ارسال پیام‌های هشدار برای ساکنان شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی، گفته است: از این شهر فرار کنید، آن را محو خواهیم کرد!

این در حالی است که در ساعات اخیر حزب الله لبنان دستکم با پرتاب ۷۰ فروند موشک، شهرک کریات شمونا را هدف حمله قرار داده بود.

حزب الله لبنان از ابتدای عملیات خود علیه رژیم صهیونیستی در روز هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از یک هزار عملیات علیه اشغالگران انجام داده و موجب تخلیه بسیاری از شهرک های صهیونیستی در نقاط مرزی با لبنان شده است.

کد مطلب 6048105

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