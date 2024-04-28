کاهش شدید معاملات مسکن در شمال اسرائیل/ درِ فروش و اجاره تخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر در نتیجه تداوم نبرد از سوی گروه‌های مقاومت در چندین جبهه مختلف دچار مشکلات عدیده ای شده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی در این باره نوشت که پیامدهای تداوم عملیات‌های حزب الله لبنان موجب بحرانی شدن وضعیت مسکن در اسرائیل به ویژه در شمال آن شده است.

براین اساس، در ماه‌های اخیر با تداوم عملیات‌های مرزی مقاومت لبنان، درخواست برای خرید و اجاره مسکن در شمال اراضی اشغالی به شدت کاهش یافته است.

در همین رابطه یکی از فعالان بازار مسکن در اراضی اشغالی گفت: هر اندازه شهرک‌ها به نقاط صفر مرزی نزدیک تر باشند، میزان تهدیدات علیه آن و همچنین تیره و تار بودن آینده آن بیشتر می‌شود.

وی افزود: این مساله باعث شده که قیمت مسکن و همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که در شهرک کریات شمونا معاملات مسکن در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماهه نخست ۲۰۲۲ به میزان ۹۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

براین اساس، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ در شهرک کریات شمونا تعداد ۸۷ معامله مسکن انجام شده بود اما این میزان در سال ۲۰۲۳ تنها به ۳ معامله مسکن رسیده است.

همچنین در شهرک شلومی در نقاط مرزی اراضی اشغالی میزان معاملات مسکن کاهش ۹۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در شهر صفد در شمال اراضی اشغالی نیز میزان معاملات مسکن در همین دوره زمانی به میزان ۸۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.