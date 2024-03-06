به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان و همچنین افتتاح دادگستری سرخه به میزبانی فرهنگسرای باران این شهر ضمن بیان اینکه امنیت ارزان به دست نیامده است، ابراز داشت: این امنیت و آرامش امروز سرزمین مان از رشادت و دلیری شهدا حاصل شده است.

وی ضمن بیان اینکه باید با تمام توان و قوت خود پاسدار حرمت خون این لاله‌ها بود و از امنیت خود دفاع کنیم، افزود: امروز در استان سمنان برای ایجاد امنیت پایدار تمام قد ایستاده‌ایم.

رئیس دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار رضایت مردم را به همراه دارد، ابراز داشت: در این راه از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهیم کرد و با هر فرد یا گروهی که آن را خدشه دار کند برخورد خواهد شد.

عبداللهی ضمن بیان اینکه قوام نظام جمهوری اسلامی ایران به اراده مردم است، تصریح کرد: قید رضایت توأم با اجرای قوانین از نوع دینی پیوست این قوام است.

وی افزود: افتتاح دادگستری سرخه نیز به منظور تسهیل در رفت و آمد مردم و ارائه خدمات لازم در فضای ۴۱۵ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون اول قوه قضائیه در شاهرود نیز طی این آئین همزمان دو طرح بند نسوان و سوله حرفه آموزی و اشتغال به بهره برداری می‌رسد.