به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در نشست فصلی فرماندهان فراجا ضمن عرض خدا قوت به کلیه همکاران در سراسر کشور که یک سال گذشته با تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی، برگ زرین دیگری در افتخارات فرماندهی انتظامی و نظام اسلامی ثبت کردند، با اشاره به دغدغه‌های اصلی مردم در برخی از حوزه‌های انتظامی نظیر سرقت و تصادفات گفت: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده فرمانده محترم کل انتظامی در این حوزه‌ها، امسال یکی از سال‌های کاهش وقوع بود.

جانشین فرمانده کل انتظامی خاطر نشان کرد: در روزهای پایانی سال و تقارن آن با بهار قرآن هستیم و می‌طلبد تا برای اجرای بهتر برنامه‌های پیش رو، از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده کنیم و این مأموریت را نیز همانند مأموریت‌های قبل به خوبی پشت سر بگذاریم.

سردار رضایی با اشاره به برخی از اولویت‌های مأموریتی در سال ۱۴۰۳ از جمله اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با اراذل و اوباش، مقابله با قاچاق سلاح و مهمات افزود: در بررسی‌های انجام شده، بسیاری از جرایم توسط افرادی صورت می‌گیرد که با پلاک مخدوش در حال تردد هستند و این موضوع باید به طور جد در دستور کار باشد، چراکه این مهم می‌تواند منجر به کاهش وقوع جرایم شود.

سردار رضایی، بر لزوم نظارت فضای مجازی نیز تأکید و خاطرنشان کرد: امروزه در برخی موارد، مشاهده می‌شود که بعضاً در فضای مجازی، سلاح و مهمات خرید و فروش می‌شود که می‌بایست با این پدیده در این فضا، برخورد قاطعانه صورت پذیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحول نباید به هیچ عنوان مغفول بماند و باید به نحوی عمل شود تا ثمرات آن در راستای توسعه امنیت و ارتقای احساس امنیت، مشهود باشد.

جانشین فرمانده کل انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش دانستنی‌های قضائی، انتظامی و تعاملات با سازمان‌ها و ذی‌نفوذان مطمئناً می‌تواند اهداف تعیین شده در سازمان انتظامی را محقق کند و از هزینه‌ها بکاهد.