یادمان عملیاتی دهلاویه از نمای بالا

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهید چمران در سال ۱۳۷۴ در ۴۰۰ متری غرب روستای دهلاویه ساخته شد و ۱۰ سال بعد نیز شهیدی گمنام در محوطه مرکزی این یادمان به خاک سپرده شد.

این یادمان در مساحتی بالغ بر ۴۴۰ متر مربع ساخته شده و دارای ردیف پلکانی به یک برج به صورت چهار گوشه با کاشی‌هایی در داخل آنکه فرازی از سخنان گوهربار امام‌خمینی (ره) بر روی آن منقش شده، است.

دهلاویه، روستای کوچکی در استان خوزستان است که در منطقه دشت آزادگان و در شمال‌غربی سوسنگرد و جنوب شرقی بستان قرار گرفته است.

فیلم: سید خلیل موسوی