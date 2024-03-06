نتایج دومین حراج سکه طلا مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، باتوجه به استقبال متقاضیان برای شرکت در حراج سکه مرکز مبادله ایران، حراجهای بعدی روزهای شنبه (۱۹ اسفندماه)، یکشنبه (۲۰ اسفندماه) و دوشنبه (۲۱ اسفندماه) برگزار خواهد شد و آگهی آنها به زودی منتشر میشود.
گفتنی است، در اولین حراج سکه مرکز مبادله ایران از مجموع ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، یکهزار و ۱۱۸ قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.
متقاضیانی که فرایند احراز هویت را با موفقیت انجام دادهاند، برای شرکت در حراجهای بعدی نیازی به احراز هویت مجدد ندارند و سایر متقاضیان شرکت در حراج، از امروز میتوانند فرایند ثبت نام و احراز هویت و واریز وجه به کیف پول خود را جهت شرکت در حراج روز شنبه انجام دهند.
باتوجه به تقاضای موجود پیشنهاد میشود این دسته از متقاضیان با زمان بندی مناسب اقدام به طی فرایند اعلامی کنند.
گفتنی است، به متقاضیانی که در حراج امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ربع سکه تخصیص داده شده، از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. در ضمن متقاضیانی که واریز وجه به کیف پول خود انجام دادهاند، در صورتی که مایل به شرکت در حراجهای بعدی هستند، نیازی به استرداد وجه ندارند.
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