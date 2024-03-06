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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

نتایج دومین حراج سکه طلا مرکز مبادله ایران اعلام شد

نتایج دومین حراج سکه طلا مرکز مبادله ایران اعلام شد

دومین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران امروز برگزار و از مجموع ۷۲ هزار و ۵۹۶ سکه ثبت سفارش شده، ۱۰ هزار و ۵ قطعه ربع سکه با میانگین قیمت ۱۲ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، باتوجه به استقبال متقاضیان برای شرکت در حراج سکه مرکز مبادله ایران، حراج‌های بعدی روزهای شنبه (۱۹ اسفندماه)، یکشنبه (۲۰ اسفندماه) و دوشنبه (۲۱ اسفندماه) برگزار خواهد شد و آگهی آنها به زودی منتشر می‌شود.

گفتنی است، در اولین حراج سکه مرکز مبادله ایران از مجموع ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، یکهزار و ۱۱۸ قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

متقاضیانی که فرایند احراز هویت را با موفقیت انجام داده‌اند، برای شرکت در حراج‌های بعدی نیازی به احراز هویت مجدد ندارند و سایر متقاضیان شرکت در حراج، از امروز می‌توانند فرایند ثبت نام و احراز هویت و واریز وجه به کیف پول خود را جهت شرکت در حراج روز شنبه انجام دهند.

باتوجه به تقاضای موجود پیشنهاد می‌شود این دسته از متقاضیان با زمان بندی مناسب اقدام به طی فرایند اعلامی کنند.

گفتنی است، به متقاضیانی که در حراج امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ربع سکه تخصیص داده شده، از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. در ضمن متقاضیانی که واریز وجه به کیف پول خود انجام داده‌اند، در صورتی که مایل به شرکت در حراج‌های بعدی هستند، نیازی به استرداد وجه ندارند.

کد مطلب 6048410

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    نظرات

    • اکبر IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 0
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      کجاش کنترل بازارار است این حراج وقتی داره از اب گل اوده استفاده کرده وسکه ای که ۷میلیون طلا دارد را به قیمت بازاری که بانک مرکزی میگوید قبول ندارد میفروشد وبا درنظر گرفتن خواب پول حتی گرانتر از بازار میفروشد
    • علی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 0
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      با سلام بنده در حراج سکه ثبت نام کردم اما برنده نشدم و پول من الان بلوکه شده و نمی توانم آنها به حسابم استرداد کنم این یعنی چی کلاهبرداری پول ها را پیش خودشون بلوکه کردن که با آنها کار بکنند
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 0
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      پولمان از یکشنبه تو این سامانه بلوکه شده نه اجازه شرکت در حراجی را داشتیم نه پولمان را بر می گردانند امروز پنجشنبه است چیکار باید بکنیم
    • محمد IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
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      متاسفم واقعا ، این کار حراج نبود برای کنترل قیمت ، مزایده بود برای پول پارو کردن بانک مرکزی و البته ادامه رواج دلالی در اقتصاد بیمار ما و البته لایقش هستن کسایی که با ولع ، سکه ۷ تومنی رو ۱۲ خریدن ، واقعا خدا عاقبت هممونو به خیر کنه .....
    • م IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
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      اینجانب در روز یکشنبه ۱۳ اسفند در حراج سکه شرکت نموده و برنده نشدم با ثبت درخواست استرداد تاکنون مبلغ به حساب عودت نشده. چرا با وجود اختلال در سامانه مجدد حراج برگزار میشود؟ تکلیف عودت پولهای ما چه شد؟ خواهشمند است پیگیری گردد.
    • 09168140454 IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      زحمت کشیدید واقعا الان تو بازار هم همین قیمته

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