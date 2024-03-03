میانگین سود ۶۰۰ هزار تومانی خریداران ربع سکه از مرکز مبادله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، این مرکز با صدور اطلاعیه‌ای، نتایج نخستین حراج سکه طلا که امروز یکشنبه ۱۳ اسفند برگزار شد را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

از تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین شده توسط عرضه کننده، یکهزار و ۱۱۸ قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. نتیجه حراج سکه از طریق پیامک به برندگان اطلاع رسانی شده و ضمناً از طریق حساب کاربری متقاضیان در سامانه معاملات سکه طلا قابل دسترس است.

با توجه به انجام معاملات براساس روش حراج، به متقاضیان توصیه می‌شود جهت ثبت قیمت در حراج روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه و سایر حراج‌های بعدی، به دستورالعمل‌های مربوطه که در سایت مرکز مبادله ایران اطلاع رسانی شده مراجعه کرده و فرآیند ثبت پیشنهاد قیمت را به دقت انجام دهند.

لازم به ذکر است، سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران، قیمت پایه‏ از‏ پیش‏ تعیین‏ شده ندارد و قیمت پیشنهادی ثبت‏ شده توسط متقاضی در سامانه، مبنای تخصیص است. توجه داشته باشید که ثبت قیمت پایین نامتعارف باعث برنده نشدن متقاضی می‌شود.

علاوه بر این، متقاضیان شرکت در دومین حراج مرکز مبادله ایران، از امروز تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه می‌توانند نسبت به طی مراحل ثبت نام و احراز هویت در سامانه اقدام کنند. درخواست می‌شود مردم در زمان مناسب و با پرهیز از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی حراج، اقدام به ثبت نام کنند.