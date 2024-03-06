  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۶

معاون اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان:

۱۳۲ پرونده تخلف صنفی در استان زنجان تشکیل شده است

۱۳۲ پرونده تخلف صنفی در استان زنجان تشکیل شده است

زنجان-معاون اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از زمان آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال در استان۱۳۲پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مسلمی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح تشدید بازرسی در استان از پنجم اسفند ماه آغاز گردیده تا روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ، ۸۱۰ مورد بازرسی صورت گرفته است که طی این بازرسی ها ۱۳۲ پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده تخلفات صورت گرفته عدم درج قیمت و گرانفروشی است افزود: ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال است.

مسلمی یادآور شد : بازرسی ها در استان با حضور بازرسان جهاد کشاورزی ، اتاق اصناف و اداره کل صمت صورت می گیرد که با تشکیل ۱۰ اکیپ مستقل و ۲ گشت مشترک با تعزیرات حکومتی در حال انجام است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان خاطر نشان ساخت: در قالب اجرای طرح نظارتی علاوه بر نظارت بر عرضه پوشاک ، اقلام اساسی و واحدهای خدماتی ، نظارت بر عملکرد نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نیز رعایت ضوابط فروش فوالعاده واحدها نیز در دستور کار بازرسان است.

کد مطلب 6048436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها