۱۳۲ پرونده تخلف صنفی در استان زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مسلمی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح تشدید بازرسی در استان از پنجم اسفند ماه آغاز گردیده تا روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ، ۸۱۰ مورد بازرسی صورت گرفته است که طی این بازرسی ها ۱۳۲ پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده تخلفات صورت گرفته عدم درج قیمت و گرانفروشی است افزود: ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال است.

مسلمی یادآور شد : بازرسی ها در استان با حضور بازرسان جهاد کشاورزی ، اتاق اصناف و اداره کل صمت صورت می گیرد که با تشکیل ۱۰ اکیپ مستقل و ۲ گشت مشترک با تعزیرات حکومتی در حال انجام است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان خاطر نشان ساخت: در قالب اجرای طرح نظارتی علاوه بر نظارت بر عرضه پوشاک ، اقلام اساسی و واحدهای خدماتی ، نظارت بر عملکرد نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نیز رعایت ضوابط فروش فوالعاده واحدها نیز در دستور کار بازرسان است.