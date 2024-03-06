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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹

فرمانده انتظامی البرز:

دپوی ۵۴ تن برنج قاچاق در کرج لو رفت

دپوی ۵۴ تن برنج قاچاق در کرج لو رفت

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی یک انبار با ۵۴ تن برنج قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان البرز، یک انبار نگهداری برنج قاچاق در شهر کرج شناسایی شد.

وی مطرح کرد: پس از هماهنگی قضائی، مأموران برای بررسی موضوع به انبار مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آنجا بیش از ۵۴ تن برنج قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به معرفی یک نفر به تعزیرات حکومتی در این خصوص عنوان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا در نظام اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات شهروندان در حوزه قاچاق کالاست.

کد مطلب 6048451

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