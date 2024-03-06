دپوی ۵۴ تن برنج قاچاق در کرج لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان البرز، یک انبار نگهداری برنج قاچاق در شهر کرج شناسایی شد.

وی مطرح کرد: پس از هماهنگی قضائی، مأموران برای بررسی موضوع به انبار مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آنجا بیش از ۵۴ تن برنج قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به معرفی یک نفر به تعزیرات حکومتی در این خصوص عنوان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا در نظام اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات شهروندان در حوزه قاچاق کالاست.