نخستین مرکز هم آفرینی هوش مصنوعی کشور در گیلان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روه‌ام قلیچی از امضای توافق نامه نخستین مرکز هم آفرینی هوش مصنوعی کشور در گیلان خبر داد و اظهار کرد: این توافق نامه فی مابین دکتر سید جواد صدری مهر دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری از یک سو و یک شرکت هوش مصنوعی به امضا رسید.

وی تصریح کرد: از جمله اهداف ایجاد این مرکز هم آفرینی، ایجاد یک فضای تعامل با اشتراک گذاری ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها مانند منابع سرمایه گذاری، فناوری، خط تولید، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان، تجاری سازی و هوش مصنوعی و افزایش حضور مؤثر بخش خصوصی در زیست بوم نوآوری و تقویت ارتباط سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فناوران می‌باشد.

قلیچی ادامه داد: کمک به شکل گیری و توسعه محصولات و خدمات جدید مورد نیاز با سرعت بالاتر و ریسک کمتر، در کنار هم افزایی در راستای کاهش هزینه عملیاتی شکل گیری و تولید محصولات و خدمات جدید و تقاضا محور، از دیگر اهداف این توافق نامه می‌باشد.

گفتنی است، ارائه راهکارهای مبتنی به هوش مصنوعی، تولید فناوری و نرم افزار، تولید صنعتی و تجاری سازی و همچنین آموزش رایگان نیروهای جوان جهت کسب تخصص اجرایی در زمینه فناوری و صنعتی با کمک دانشگاه پیام نور و سازمان فنی و حرفه‌ای از دیگر اهداف این مجموعه می‌باشد.