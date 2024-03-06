پوتین: آماده همکاری با آژانس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه از آمادگی این کشور برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه با «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار تاکید کرد که روسیه آماده همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی در همه زمینه‌ها است و از گام‌های متقابل هم استقبال می‌کند.

پوتین افزود: روسیه آماده است تا هر کاری برای تضمین امنیت در هر نقطه‌ای که با انرژی هسته‌ای ارتباط دارد، انجام دهد.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که روسیه تمام تلاش خود را برای بهبود ایمنی تأسیسات هسته‌ای انجام می‌دهد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز گفت انتظار می‌رود او در سفر به مسکو با رئیس جمهور روسیه، درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا گفتگو کند. گروسی افزود: برای من بسیار مهم است که بتوانم با او در مورد برخی از نکات فنی صحبت کنم. من می‌خواهم برخی از نکات مهم را بیان کنم.

نیروگاه اتمی زاپوریژیا دارای شش واحد نیرو با ظرفیت کل ۶ گیگاوات و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است.