کشت و صنعت تخته پاک چوب خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه در مراسمی با حضور رئیس جمهور کشورمان کارخانه پاک چوب در شهرستان شوش به بهره برداری رسید. این شرکت با ایجاد جنگل درختان (اکالیپتوس) به مساحت ۵۵۰ هکتار در شهرستان شوش و ایجاد کارخانه «ام‌دی‌اف» خام و محصولات مرتبط برای ایجاد زنجیره کامل تأمین تولید از کاشت بذر تا نهال و کاشت درخت و پس از آن تولید ام‌دی‌اف خام و روکش توانسته گام مهمی برای تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید ام‌دی‌اف بردارد و وابستگی به واردات را کم کند.

مجموعه کشت و صنعت پاک چوب با هدف تکمیل زنجیره تأمین، کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور اقدام به اجرای ۱۲ میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و کاشت ۱۰۲ میلیون اصله نهال اکالیپتوس کرده است که این امر علاوه بر توسعه فضای سبز و بهبود شرایط زیست محیطی زیر ساخت لازم برای تأمین مواد اولیه بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین خط تولید ام‌دی‌اف منطقه با ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار متر مکعب را نیز ایجاد کرده است.

این مجموعه در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به آموزش و ترویج کاشت نهال اکالیپتوس و توزیع گسترده آن در میان کشاورزان منطقه و کل کشور به صورت قرارداد خرید تضمینی محصول کرده است. در زراعت چوب اکالیپتوس علاوه بر استفاده از چوب، برگ آن نیز برای مصارف صنایع دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.