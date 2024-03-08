عظیمی صاحب مدال طلا شد/ گرایی و ناقوسی فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام دانکلوف و نیکولای پتروف بلغارستان از امروز در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد. نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

در وزن ۶۱ کیلوگرم یاسین رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۶ مغلوب استوان میچیچ دارنده مدال طلای وزن ۵۷ کیلوگرم جهان از صربستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به دیدار رده بندی رفت. وی برای کسب مدال برنز به مصاف استیلیان ایلی اف از بلغارستان می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی با نتیجه ۱۱ بر صفر رجب حاج داری از مقدونیه را شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

کشتی فرنگی:

در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد حسینوند که رقابت‌های خود را به صورت دوره‌ای برگزار کرد، مقابل هیفینگ ژانگ از چین با نتیجه ۱۵ بر ۶ و مارلان موکاشیف از قزاقستان با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا گرایی که رقابت‌های خود را به صورت دوره‌ای برگزار کرد در سه دور مقابل عبدالملک مرابات از الجزایر، یراسیل نوربوسینوف از قزاقستان و علیخان ساتایف از قزاقستان به ترتیب با نتایج عالی ۸ بر صفر، ۹ بر صفر و ۸ بر صفر به پیروزی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر دیوید دیمیتروف از بلغارستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. گرایی در این دیدار به مصاف علیخان ساتایف از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم محمد ناقوسی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر آمار مؤمنی از الجزایر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ از سد میراس بارشیلیکوف از قزاقستان گذشت و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۹ بر ۶ روسلان درمانسکی از بلغارستان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. ناقوسی در این دیدار به مصاف ولادمیری کارچایدزه از فرانسه می‌رود.