به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از حمله‌های توپخانه رژیم صهیونیستی به مناطق شهرک‌های حولا و میس الجبل در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر منابع صهیونیست از شنیده شدن صدای آژیر خطر در آویویم و نطوعاه و شتولا در الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شلیک چند موشک به شهرک صهیونیست نشین شتولا خبر دادند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان از شهادت سه رزمنده دیگر در راه قدس خبر دادد.

حزب الله اعلام کرد که علی امین مرجی، هادی محمود حجازی و فضل عباس کعور در راه قدس به شهادت رسیده‌اند.