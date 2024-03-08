سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر جمعه در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته مشهد که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: بنده لازم می‌دانم از همه شما مردم دلداده حماسه‌آفرین برای شرکت در دو انتخابات سرنوشت‎ ساز تشکر کنم؛ خصوصاً مردم این سامان که با مشارکت خود، نشان دادند که مردم در همه عرصه‌ها پای این نظام ایستاده‌اند و آماری بیشتر از میانگین کشوری رقم زدند تا بار دیگر ثابت شود که «برادر جان خراسان است اینجا».

امام جمعه مشهد افزود: ماه بهمن، نمایشگر شفافی از مردمی بودن این نظام بود و نشان داد که حتی اگر دشمن برای حذف پشتیبانی مردم از نظام نیز دندان‌تیز کند، این ملت در هر سطح و توطئه‌ای، نقشه‌های او را نقش بر آب خواهند کرد.

انقلاب اسلامی، معادلات بین المللی را برهم زد

وی خاطرنشان کرد: در اجلاس اخیر خبرگان که هفته گذشته برگزار شد و به دوره پنجم مربوط بود، گزارشی از عملکرد خبرگان قرائت و مقرر شد این گزارش بدون هیچ حذف و اضافاتی به‌صورت علنی در مجامع عمومی و رسانه‌ها نیز تبیین شود تا مردم فکر نکنند خبرگان مجلسی است که سالانه دو بار تشکیل جلسه می‌دهد تا چه زمان، وقت تصمیم‌گیری فرابرسد. دیداری هم که در انتها با رهبر معظم انقلاب برگزار شد، بیانگر سیاست‌های راهبردی مجلس خبرگان بود.

علم الهدی ادامه داد: در این دیدار مهم و اثرگذار، به مسائل مهم پرداخته شد از جمله اینکه نسل سوم و چهارم انقلاب به گونه‌ای نسبت به این نهضت فکر می‌کنند که گویا فقط یک جنبش سیاسی بوده که پدرانشان خواسته‌اند فلان حکومت برود و فلان حکومت بیاید. درحالی‌که انقلاب اسلامی یک زلزله جهانی بود و معادلات بین‌المللی را برهم زد. عزیزان من، فقط این‌طور نبود که نهضتی در گوشه دنیا شکل بگیرد تا حکومتی تغییر کند بلکه در جهان تک‎ قطبی آن زمان که لیبرالیسم غربی حاکم بر کل عالم بود، انقلاب اسلامی زمینه‌ای را ایجاد کرد تا دین در معادلات راهبردی اثرگذار باشد.

دین‎ ستیزی، راهبرد محوری جریان ضدانقلاب

امام جمعه مشهد تصریح کرد: تا پیش از انقلاب اسلامی، لیبرال دموکراسی غرب با وجود اینکه نامی از آزادی و مردم‎ سالاری را برگزیده بود اما جز تسلط بر جان، مال و ناموس ملت‌های مستضعف و به ذلت کشاندن آزادی ‎خواهان دستاورد دیگری داشت اما با انقلاب اسلامی ایران، همه‌چیز تغییر کرد و کار به جایی رسید که امروزه ملتی در محاصره و مستضعف همچون مردم یمن، کشتی‌های بریتانیای دزد و راهزن و آمریکای جنایتکار را روی دریا درهم می‌کوبند و غرق می‌کنند.

وی تأکید کرد: به نام دین و اسلام است که امروزه انصارالله، کشتی آمریکایی را به آتش می‌کشد، حشدالشعبی موشک شلیک می‌کند، حزب‌الله پا به میدان می‌گذارد و در نهایت کار به جایی رسیده که اسلام‌خواهی به یک جریان غیرقابل توقف تبدیل شده است. به همین دلیل است که امروزه دشمن تلاش می‌کند تا در کنار همه ظلم‌ها و ستم‌هایی که دارد، دین را به‌عنوان یک نقطه عطف از این ملت و کشور بگیرد تا مردم بی‌دین شوند و انقلاب از بین مردم جمع شود.

به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید

علم‌الهدی با اشاره به دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب گفت: اینجاست که مقام معظم رهبری تأکید کردند وظیفه خبرگان، حفظ اصول ثابت این انقلاب است و برخلاف روال همیشه، تصریح شد که این اصول باید رصد شود و از آن صیانت صورت بگیرد.

امام جمعه مشهد بیان کرد: در این دیدار بر دو اصل اساسی انقلاب تأکید شد. یکی استکبارستیزی که راه اصلی تحقق ظهور و فرج است و دوم حفظ ارزش‌های دینی که با راهبردهای فرهنگی و نرم دشمن در زمانه حاضر مورد هجمه و حمله قرار گرفته است. به همین دلیل است که می‌گوئیم بی‌حجابی بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی است و مردم باید خودشان مراقب بی‌حجابی باشند تا فراتر از یک هنجارشکنی فردی و سستی در دین از ناحیه افراد، به‌عنوان یک جرم سیاسی و راهکاری برای تحقق دشمن به دین‌ستیزی و اسلام‎ گریزی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت میدان‌داری مردم در عرصه دفاع از ارزش‌های دینی اظهار کرد: متأسفانه لایحه عفاف و حجاب از کمیسیون قضائی و فرهنگی مجلس درآمد و راهی شورای نگهبان شد اما ایراداتی داشت و همچنان این چالش وجود دارد. این خیلی مهم است که برای پوشش دادن حرکت‌های بازدارنده نهادهای پاسدار قانون و امنیت، باید پشتوانه فرهنگی و قانونی ایجاد شود اما مایه تأسف است که کار در برخی حوزه‌های حاکمیتی گره خورده و در این شرایط، شما مردم باید خودتان به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید.