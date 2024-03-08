به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای علقمه خرمشهر، محل اجرای عملیات کربلای ۴ با حضور غواصان دفاع مقدس بود که این روزها مورد استقبال گردشگران و کاروانهای راهیان نور قرار گرفته است.
فیلم: سید خلیل موسوی
اهواز - یکی از راویان راهیان نور در یادمان شهدای علقمه گفت: روحیه مقاومتی که رزمندگان داشته اند، امروز از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به سراسر دنیا رفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای علقمه خرمشهر، محل اجرای عملیات کربلای ۴ با حضور غواصان دفاع مقدس بود که این روزها مورد استقبال گردشگران و کاروانهای راهیان نور قرار گرفته است.
فیلم: سید خلیل موسوی
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