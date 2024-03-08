به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای علقمه خرمشهر، محل اجرای عملیات کربلای ۴ با حضور غواصان دفاع مقدس بود که این روزها مورد استقبال گردشگران و کاروان‌های راهیان نور قرار گرفته است.

فیلم: سید خلیل موسوی