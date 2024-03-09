به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز شنبه ۱۹ اسفند در مناطقی از شمال غرب، شمال شرق، شرق، جنوب شرق و جنوب و روز یکشنبه ۲۰ اسفند در مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب شرق، نوار شرقی، غرب سواحل دریای خزر و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی، بارش برف و باران و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
همچنین دوشنبه ۲۱ اسفند در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرق و نوار غربی کشور و سهشنبه ۲۲ اسفند در شمال شرق، شرق، مناطقی از جنوب شرق، مرکز و شرق سواحل دریای خزر بارش رخ میدهد.
همچنین طی روزهای آینده در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف است و حداکثر بارشها امروز شنبه در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان و فردا یکشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان خواهد بود.
نظر شما