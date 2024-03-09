پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تأثیر صدا و سیما در کاهش ریخت و پاش‌های تبلیغاتی در انتخابات، گفت: در نظر سنجی که به صورت سراسری و با گستره شهر و روستا و مراکز استان انجام شد، مشخص شد که نزدیک به یک چهارم از رأی دهندگان با استفاده از کانال‌های دویست‌گانه تلویزیون، با نظرات نامزدها آشنا شده و رأی داده بودند.

وی افزود: در همین نظرسنجی حدود ۱۳ درصد تحت تأثیر تبلیغات شهری رأی داده بودند و معنی آن این است که این کانال‌های تبلیغاتی برای آشنایی ۲۳ درصد از مردم با نامزدها، به آن‌ها کمک کرده است و باعث کاهش ریخت و پاش‌های تبلیغاتی از جمله تبلیغات‌های شهری و محیطی شد که نظر سنجی ما هم همین را نشان می‌دهد.

جبلی در ادامه اظهار کرد: حداکثر هزینه تبلیغاتی که از نامزدها برای استفاده از ظرفیت تبلیغاتی صدا و سیما گرفته شده حدود ۴۰ میلیون برای تهران بود. در عموم حوزه‌های دیگر یعنی در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ حوزه، فقط ۵ میلیون تومان هزینه صرف شده تا نامزدها خودشان را معرفی کنند. این در حالی است که طبق قانون سقف هزینه تبلیغاتی که باید برای نامزدها مشخص شود حداقل می‌توانست یک میلیارد تومان باشد و قانون تا چند میلیارد تومان به نامزدها اجازه داده است تا برای تبلیغات غیر از صدا و سیما، استفاده کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما اذعان کرد: این کار صدا و سیما امکانی بسیار ارزان و بلکه رایگانی بود که در خدمت نامزدها قرار گرفت و طبق نظر سنجی‌ها به شدت در کاهش ریخت و پاش‌های تبلیغاتی در سطح شهرها اثر گذار بود.