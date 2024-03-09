اینترنت اختصاصی رسپینا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داشتن یک اینترنت اختصاصی پرسرعت و با کیفیت در هر صنعتی در حال تبدیل‌شدن به یک نیاز ضروری است. جهان امروز عصر ارتباطات است و سرعت بالای انجام کارها در این میان حرف اول را می‌زند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، اینترنت و خدمات مربوط به آن، کمک چندانی به کسب‌وکارها برای ارائه خدمات کرده‌اند.

سرویس پهنای باند اختصاصی، توسط یک مشترک که معمولاً یک کسب‌وکار است، استفاده می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ که برای انجام کارها خود به‌طور مداوم به اینترنت نیاز دارند و نوسان سرعت نت روی کار آن‌ها تاثیرگذار است، اقدام به خرید اینترنت پوینت تو پوینت و پهنای باند اختصاصی می‌کنند. در واقع این خدمت با عنوان سرویس ویژه شرکت‌ها و سازمان‌ها شناخته می‌شود.

پهنای باند اختصاصی یا دسترسی اختصاصی به اینترنت (DIA) به شما اطمینان می‌دهد که تمامی پهنای باند خریداری شده را دریافت خواهید کرد. بر خلاف پهنای باند اشتراکی (آنچه بیشتر کاربران مجتمع مسکونی و بسیاری از مشاغل از آن استفاده می‌کنند)، شما تنها سازمانی هستید که از پهنای باند شبکه استفاده می‌کنید و در نتیجه دچار افت سرعت و ناپایداری سرویس اینترنت نخواهید شد.

سرویس پهنای باند اختصاصی سرعت و پایداری اینترنت شما را تضمین می‌کند چرا که تمام پهنای باند خریداری شده به شما اختصاص می‌یابد. همچنین سرعت آپلود و دانلود در سرویس پهنای باند اختصاصی یکسان است و می‌توانید برای نیازهای ارتباطی سازمان خود مانند سیستم تلفن ثابت VoIP، کنفرانس صوتی و … از آن استفاده کنید. به عبارت دیگر، پهنای باند اختصاصی یک شبکه خصوصی است که تنها برای سازمان شما رزرو شده و در تمام ساعات شبانه‌روز و حتی در ساعات اوج مصرف، بدون افت سرعت در دسترس سازمان است.

مزایای پهنای باند اختصاصی برای کسب و کارها

استفاده از پهنای باند اختصاصی در کسب و کارها، مزایایی دارد که می‌تواند به رشد آن سازمان‌ها کمک کند:

برخی از مزیت‌های اصلی این سرویس اختصاصی را نام می بریم:

. ۱ پهنای باند تضمین شده: برخلاف توافق‌نامه سرویس پهنای باند اشتراکی، سرویس پهنای باند اختصاصی یا DIA تضمین می‌کند که ترافیک شبکه شما به اشتراک گذاشته نمی‌شود و در تمام ساعات شبانه‌روز پایداری اینترنت تضمین می‌شود. شرکت ارائه دهنده اینترنت تضمین می‌کند که پهنای باند اختصاصی برای شبکه سازمان شما محفوظ است و با دسترسی اختصاصی به اینترنت شبکه شما در ترافیک گیر نمی‌کند. اگر درآمد سازمان شما به دسترسی بی‌وقفه به اینترنت وابسته است، این ویژگی یکی از عوامل مهم در رشد و پیشبرد اهداف سازمان شما خواهد بود.

۲. سرعت آپلود و دانلود یکسان: در توافق‌نامه‌های سرویس‌های پهنای باند اشتراکی، عموماً سرعت دانلود شما بطور قابل‌توجهی بیشتر از سرعت آپلود است، زیرا افراد تمایل دارند داده‌های بیشتری را از اینترنت دانلود کنند. اما برای مشاغلی که به خدمات کنفرانس صوتی و تصویری، سرویس تلفن ویپ (VoIP) یا خدمات چت نیاز دارند، سرعت آپلود باید به همان اندازه سرعت دانلود بالا باشد تا از مشکل و هرگونه تأخیر در سرویس جلوگیری شود. سرویس اینترنت سازمانی تضمین می‌کند که سرعت آپلود شما با سرعت دانلود در تمام طول ساعات شبانه‌روز یکسان است.

۳. امنیت بالای شبکه: امروزه به دلیل وابستگی شدید کسب‌وکارها به اینترنت و انتقال و نگهداری اطلاعات مهم بر بستر اینترنت، حفظ امنیت شبکه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با دسترسی اختصاصی به اینترنت، مسیر انتقال و دریافت داده‌های شما با سایرین مشترک نخواهد بود و به همین دلیل احتمال نفوذ به داده‌ها به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. در نتیجه با استفاده از سرویس پهنای باند اختصاصی امنیت شبکه شما افزایش می‌یابد و می‌توانید بدون دغدغه بر سایر مسائل سازمان تمرکز کنید.

۴. پشتیبانی بهتر خدمات : یکی دیگر از مزایای اینترنت اختصاصی، پشتیبانی سریع و اختصاصی مشترکین است. در سرویس اشتراکی رفع مشکلات اینترنتی به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد ممکن است چند روز کاری زمان ببرد، اما با ارتقای سرویس اینترنت سازمان به پهنای باند اختصاصی، به دلیل اختصاصی بودن سرویس و دسترسی کامل، سازمان شما در الویت شرکت ارائه‌دهنده خدمات قرار می‌گیرد و به‌طور معمول مشکلات اینترنت شما در همان روز برطرف می‌شود.

۵. مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری: سرعت پهنای باند کاملاً قابل تنظیم است و بسته به نیازهای سازمانی شما قابل تغییر خواهد بود و هزینه‌ای متناسب با هزینه و سرویس خود را پرداخت می‌کنید. اتصال متقارن به این معنی است که شما از هر دو طرف از یک سرعت پایدار و یکسان برای آپلود و دانلود بهره‌مند می‌شوید. سرویس ابری به دلیل ماهیتی که دارد به تجهیزات گرانقیمت نیاز ندارند و بسیار مقیاس‌پذیر و مقرون به‌صرفه بوده و می‌تواند با تغییرات سازمان همگام شود.

در حالی‌که دسترسی به اینترنت اختصاصی روزبه‌روز در حال افزایش است، کسب و کارها با تکیه بر اینترنتی پرسرعت و پایدار در جهت افزایش بهره‌وری و مزیت رقابتی سازمان در تلاش هستند. هرچه ارتباطات سریع‌تر و مطمئن‌تری برای کسب‌وکارها در دسترس باشد، مشاغل بهتر می‌توانند امور روزانه خود را انجام دهند.

در چه مواقعی بهتر است از پهنای باند اختصاصی استفاده کنید؟

ارتباط بین شعب مختلف سازمان های بزرگ: اگر یک کسب‌وکار بزرگ دارید که شعبه‌های مختلفی دارد، بهتر است برای حفظ ارتباط مناسب بین شعبه‌ها، ارسال اسناد و فایل‌ها و استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) بهتر است که از سرویس پهنای باند اختصاصی استفاده کنید.

برگزاری کنفرانس‌های ویدیویی: یکی دیگر از مسائلی که در سال اخیر شاهد رشد آن بوده‌ایم، برگزاری جلسات کاری با کمک اینترنت است. با توجه به ترافیک سنگین شهری، خیلی از افراد ترجیح می‌دهند برای صرفه‌جویی در زمان و حفظ سلامت جمعی، جلسات خود را در خانه و به‌صورت اینترنتی مدیریت کنند. باتوجه‌به اینکه سرویس پهنای باند اختصاصی سرعت یکسانی برای دریافت و ارسال اطلاعات دارد، برای برگزاری کنفرانس‌های ویدیویی بسیار مناسب هستند. همچنین این ویژگی کمک می‌کند تا به‌راحتی با شرکای جهانی نیز در ارتباط باشید.

کیفیت ثابت سرویس‌دهی، مهم‌ترین مزیت پهنای باند اختصاصی

با وجود اینکه در پهنای باند اختصاصی زنجیره‌ای از پهنای باندها وجود دارد، کیفیت سرویس در کلیه ساعات شبانه‌روز بالا است. همچنین اختصاصی بودن پهنای باند باعث می‌شود تا حتی در ساعات پیک مصرف، سرعت سرویس مشترک افت نداشته باشد.

شرکت داده پردازی رسپینا

رسپینا با هدف ارائه‌ خدمات اینترنتی و ارتباطی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. شرکت داده‌پردازی رسپینا به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور FCP در حوزه ارائه‌ پهنای باند اختصاصی، توانسته است طی ۲۲ سال فعالیت و با حضور در ۳۱ استان کشور، بیش از ۱۰۰۰۰ سازمان را از خدمات اینترنتی و ارتباطی خود بهره‌مند سازد. هدف ما در رسپینا این است که نیازهای ارتباطی سازمان‌ها را به گونه‌ای جامع، تخصصی و نوآورانه تامین نماییم.

پهنای باند اختصاصی (اینترنت سازمانی) رسپینا بر روی بستر ارتباطات رادیویی، فیبر نوری و همچنین VPLS برای مشترکین قابل استفاده است. رسپینا هم اکنون با دارا بودن بیش از ۴۶۰ پاپ‌سایت مجهز در سراسر کشور بیشترین پهنای باند اختصاصی اینترنت را بین سازمان‌های دولتی و خصوصی توزیع کرده است و آمادگی دارد خدمات پهنای باند خود را از چند مگابیت تا چند گیگابیت بر ثانیه به متقاضیان ارائه نماید.

سبد راهکارهای رسپینا شامل خدمات متنوعی از جمله ارائه پهنای باند اختصاصی (اینترنت سازمانی)، تلفن ثابت سازمانی (نکسفون)، اشتراک فضای دیتاسنتر (کولوکیشن)، سرویس اینترنت TD-LTE نسل ۴.۵ و اینترنت ویژه برج‌ها و مجتمع‌ها است.

پهنای باند اختصاصی (اینترنت سازمانی):

پهنای باند اختصاصی، خدمتی است که امکان دسترسی شرکتها و سازمانها را به اینترنت پرظرفیت با سرعت بالا، تاخیر کم و کیفیت مطلوب برطرف میسازد. این سرویس کاملا اختصاصی بوده و کیفیت آن در تمامی ساعات شبانه روز تضمین میشود و حتی در پیک مصرف، سرعت سرویس مشترک تغییر نخواهد کرد.

ویژگی ها و مزیت های پهنای باند اختصاصی رسپینا:

بالاترین تعداد ارتباط BGP در میان شرکت های ارائه دهنده اینترنت

استفاده از نرم افزارهای مانیتورینگ پیشرفته

امکان ارائه ی پهنای باند متقارن و نامتقارن با توجه به نیاز کاربر

عدم محدودیت در سرعت و حجم قابل ارائه

عدم وابستگی به خطوط تلفن و مراکز مخابراتی

امکان افزایش پهنای باند در هر زمان با توجه به نیاز کاربر

دسترسی مشترک به سامانهTicketing برای اعلام بروز مشکلات

تضمین ارائه سرویس با پایداری ۹۹.۸% و تامین پهنای باند اینترنت از چند مسیر و بستر مختلف