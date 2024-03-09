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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

سرهنگ افشاری خبر داد؛

کشف ۱۰ میلیارد ریال پوشاک قاچاق در غرب تهران

کشف ۱۰ میلیارد ریال پوشاک قاچاق در غرب تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از هزار ثوب انواع البسه قاچاق و کفش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران این پلیس موفق به کشف محل دپوی البسه قاچاق در محدوده غرب تهران شدند.

وی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مالک فروشگاهی در شهرک اکباتان از طریق مبادی غیر مجاز تعدادی پوشاک و کفش قاچاق به انبار فروشگاه منتقل و دپو کرده است.

افشاری به هماهنگی‌های قضائی در این خصوص اشاره کرد و افزود: مأموران این پلیس در بازدید از انبار این فروشگاه ۵۰۸ ثوب پوشاک و ۵۷۰ جفت کفش خارجی کشف کردند و مالک فروشگاه به قاچاق بودن کالاهای کشف شده اعتراف کرد.

وی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه انضباط اقتصادی را در پی دارد. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 6050207

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