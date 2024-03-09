کشف ۱۰ میلیارد ریال پوشاک قاچاق در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران این پلیس موفق به کشف محل دپوی البسه قاچاق در محدوده غرب تهران شدند.

وی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مالک فروشگاهی در شهرک اکباتان از طریق مبادی غیر مجاز تعدادی پوشاک و کفش قاچاق به انبار فروشگاه منتقل و دپو کرده است.

افشاری به هماهنگی‌های قضائی در این خصوص اشاره کرد و افزود: مأموران این پلیس در بازدید از انبار این فروشگاه ۵۰۸ ثوب پوشاک و ۵۷۰ جفت کفش خارجی کشف کردند و مالک فروشگاه به قاچاق بودن کالاهای کشف شده اعتراف کرد.

وی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه انضباط اقتصادی را در پی دارد. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.