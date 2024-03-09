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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

واکنش شهاب زاهدی به حضورش در فوتبال ژاپن

واکنش شهاب زاهدی به حضورش در فوتبال ژاپن

شهاب زاهدی به حضورش در فوتبال ژاپن واکنش نشان داد و از این تصمیم ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زاهدی از سال ۲۰۲۱ در تیم «زوریا لوهانسک» در لیگ دسته اول اوکراین حضور داشت و سپس برای مدتی راهی پرسپولیس شد تا اینکه در فصل نقل و انتقالات زمستانی اخیر تصمیم گرفت به لیگ برتر ژاپن بپیوندد و راهی تیم «فوکوئوکا» شود.

او که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ با این تیم ژاپنی قرارداد امضا کرده است در نخستین اظهارنظرش به حضور در این تیم واکنش نشان داد و در حاشیه تمرین تیمش و در حالی که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفته بود گفت: بسیار خوشحالم که راهی تیم آویسپا فوکوئوکا شدم و از حضور در اینجا خوشحالم.

بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین عملکردم را نشان دهم و همه هواداران تیم را راضی کنم. هدف اصلی من این است که در کنار هواداران تا جایی که ممکن است برنده شویم و پیروزی‌های زیادی را تجربه کنیم.

شهاب زاهدی ادامه داد: من و سایر بازیکنان تمام تلاشمان را می‌کنیم تا لبخند به لبان شما بیاوریم. می‌خواهم از زمانم بهترین استفاده را ببرم و این کار را خواهم کرد. در پایان می‌خواهم از حمایت مداوم هواداران تشکر کنم.

کد مطلب 6050316

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