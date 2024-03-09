جزییات شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

اسامی دانشجویان از سوی دانشگاه ها و دانشکده ها به دبیرخانه المپیاد در بازه زمانی اول تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ انجام می شود.

دانشجویان واجد شرایط و معرفی شده باید در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام کنند.

آزمون غربالگری متمرکز (مرحله اول آزمون انفرادی) ۲۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. نتایج آزمون غربالگری از سوی مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی در دوم تیرماه ۱۴۰۳ منتشر می شود.

موضوع آزمون گروهی اول (مدیریت–آموزش پزشکی) توسط دبیرخانه المپیاد علمی در ۵ تیرماه اعلام می شود و پروژه ها در ۷ مردادماه دریافت می شود.

آزمون انفرادی دوم توسط ۱۰ کلان منطقه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی در ۱۹ مردادماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و نتایج در ۳۰ مردادماه اعلام می شود.

گروه بندی گروه های منتخب همگرایی در علوم پایه، استدلال بالینی در شهریورماه صورت می گیرد.

آزمون گروهی متمرکز شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روزهای ۱۷ تا ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار خواهند شد.