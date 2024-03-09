توسعه همه جانبه روابط همسایگی با ارمنستان به نفع دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، عصر امروز «واهان کوستانیان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان را در محل وزارت امور خارجه به حضور پذیرفت.

در این دیدار امیرعبداللهیان با یادآوری سفرش به این کشور و ملاقات‌ها و مذاکرات خوب خود با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ارمنستان، بر اهمیت تداوم تلاش‌های مشترک برای تقویت و ارتقا همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف و متنوع سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی تاکید نمود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان توسعه همه جانبه روابط همسایگی با کشور ارمنستان را به نفع دو کشور و در راستای صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه بدور از مداخله کشورهای بیگانه دانست.

واهان کوستانیان معاون سیاسی وزیر امور خارجه ارمنستان نیز با ابراز خرسندی از دیدارش با حسین امیرعبداللهیان و ابلاغ سلام‌های وزیر امور خارجه کشورش به همتای ایرانی، تاکید کرد که ارمنستان برای توسعه و گسترش روابط با ایران اهمیت ویژه ای قائل است و آن را برای ثبات و امنیت منطقه مؤثر و مفید می‌داند.

معاون وزیر خارجه ارمنستان همچنین با ارائه گزارشی از گفت‌وگوهای خود با همتای ایرانی در چارچوب دور جدید رایزنی‌های سیاسی معاونین وزرای امور خارجه دو کشور، نتایج آن را مفید و ثمربخش ارزیابی نمود و از توافق طرفین برای تداوم و تقویت این رایزنی‌ها در سطوح مختلف خبر داد.