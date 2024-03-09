اصحاب رسانه وظیفه اصلی تبیین گری را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا حیدرنیا شامگاه شنبه در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز که در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار شد، گفت: رشد شتابان و سرسام آور فناوری‌های نو خصوصاً در عرصه رسانه به گونه‌ای است که بعضاً بسیاری از انسان‌ها در این سرعت و شتاب پرتلاطم جا می‌مانند.

وی مطرح کرد: امروز نقش رسانه‌ها در شکل گیری اذهان، افکار و اندیشه‌ها پررنگ و غیرقابل کتمان است و به اذعان همه متفکران و تحلیلگران، این دنیا در حال تبدیل شدن به صحنه رزم و نبرد اندیشه‌ها، ایده‌ها و ذهن هاست. اکنون برای آینده‌ای طولانی جنگ از جغرافیای سرزمینی مرزها به اقلیم قلب‌ها و قلمروی ذهن‌ها رسیده است.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه امروز همه دنیا به صحنه رزم و نبرد و جنگی تبدیل شده که از حوزه سرزمینی و جغرافیایی خارج شده و به اذهان و ایده‌ها و اندیشه‌ها رسیده است، افزود: برخی کشورها در این صحنه رزم و منازعه بعضاً نابرابر شکست می‌خورند.

سردار حیدرنیا عنوان کرد: در جنگ ترکیبی که دشمن علیه برخی کشورها به ویژه ایران به راه انداخته، محیط منازعه پیچیده‌تر، ابعاد تقابل گسترده‌تر و تهدیدات متنوع‌تر شده است. برنامه ریزی های کشورهای داعیه دار مالکیت همه دنیا بر تصاحب ادراک، تفکر، نگرش و اندیشه مخاطبان متمرکز شده است.

فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه جنگ شناختی درصدد هدف قرار دادن قوه شناخت مردم به ویژه نخبگان و جوانان است، اظهار کرد: در نبرد و جنگ روایت‌ها طرفی موفق است که بتواند اراده خود را در این فضای غبارآلود و سنگین بر دشمن خود دیکته کرده و یا به گونه‌ای تأثیر اراده دشمن را بر نسل خود خنثی کند.

وی بیان کرد: در سال گذشته دشمن جنگ ترکیبی را علیه نظام و انقلاب به راه انداخت و سنگین‌ترین نبرد تبلیغاتی و عملیات روانی در طول تاریخ در یک بازه زمانی کوتاه علیه ملت به کار گرفته شد. در جنگ روایت‌ها دشمن به راحتی می‌تواند جای عشق و نفرت و شهید و جلاد را عوض کند.

سردار حیدرنیا با بیان اینکه قدرت رسانه به حدی است که می‌تواند یک واقعیت مجازی را جایگزین یک واقعیت حقیقی کند، عنوان کرد: ما باید خود را برای حضور مقتدرانه، کنشی و تأثیرگذار در این میدان نبرد و رزم اندیشه‌ها آماده کنیم. در این این شرایط چاره‌ای جز تشکیل یک جبهه واحد توسط جریان انقلابی در مقابل هجمه‌های دشمن نداریم.

فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه این جبهه واحد باید در مقابل هجمه‌های دشمن بتواند لبه جلویی منطقه نبرد خود را تقویت و علیه دشمن یکه تازی کند، خاطرنشان کرد: وظیفه جریان انقلابی برگزاری این گونه رویدادها و جشنواره‌ها به منظور شکل گیری یک جبهه واحد در بین جریان انقلابی و شکوفا شدن استعدادهاست.

وی با اشاره به اینکه جریان انقلابی با تقویت جبهه مردمی رسانه‌ای در مقابل هجمه‌های همه جانبه دشمن ایستادگی کند، مطرح کرد: بهترین زبان برای جایگزینی موضوعی در اندیشه مخاطب، هنر است و زبان هنر به دریافت و انتقال پیام به مخاطب کمک می‌کند. اصحاب رسانه هم وظیفه اصلی تبیین گری را بر عهده دارند و جایگاه و مسؤولیت آنها سنگین است.

سردار حیدرنیا بیان کرد: البرز استان ظرفیت‌های بالقوه است و شما که امروز در اینجا حضور دارید، جمعی از خواص هستید و انتظاری که از خواص می‌رود از عوام نمی‌رود. وظیفه خواص ایجاد امید در بین مردم، کمک به مسؤولان برای گره گشایی و مطالبه گری موضوعات، مشکلات و دشواری‌های مردم است تا بتوانیم مشکلات استان را هرچه زودتر رفع کنیم.

شایان ذکر است همزمان با این مراسم، آئین اختتامیه دهمین جشنواره شعر بسیج، یازدهمین جشنواره ادبیات داستانی و پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه بسیج نیز برگزار و از برگزیدگان تجلیل شد.