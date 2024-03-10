به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی در حاشیه رزمایش طرح نوروزی ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته رفع ۸۸۷ نقطه پر تصادف را با همکاری سازمان راهداری به عنوان اولویت اول به توافق رسیدیم که با تأمین اعتبار مورد نیاز رفع مشکل شود؛ طبق آخرین گزارش نزدیک به ۵۰۰ نقطه حادثه خیز رفع مشکل شده است که رقمی خوبی برای افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی است ولی حتماً باید در بازه دو تا سه ساله دولت اراده لازم را برای برطرف کردن همه موانع و نقاط حادثه خیز داشته باشد تا به جایی برسیم که استانداردهای حداقلی ما را پاسخ دهد.‌

وی ادامه داد: مجموع نقاط حادثه خیز در شهرها و جاده‌های ایران پنج هزار نقطه است.

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: نباید اجازه دهیم حداقل کمتر از ۱۰ درصد رانندگان متخلف اراده خود را به دیگران تحمیل کنند.

سردار حسینی گفت: دلیل ۲۰ هزار جان باخته تصادفات ۵ هزار راننده متخلف است‌؛ نباید اجازه دهیم عده‌ای با سلامت و امنیت مردم بازی کنند؛ باید با قاطعیت نسبت به تخلفات حادثه ساز برخورد قانونی کنیم.

وی افزود: موضوع افزایش جرایم رانندگی در کمیسیون حقوقی و قضائی دولت است تا آن را ابلاغ و اعمال کنیم؛ باید ارقام جرایم رانندگی منجر به رعایت قوانین رانندگی شده و برای حفظ آرامش و امنیت مردم اجرا کنیم.‌

سردار حسینی خاطرنشان کرد: مردم در ایام نوروز و رمضان به دنبال سفری آرامش بخش و با امنیت هستند و نباید عده‌ای این ایام شاد را به ایام تلخ تبدیل کنند.

وی گفت: اگر انتظار داریم اقدامات ما در طرح نوروزی نتیجه مناسب داشته باشد نیازمند همراهی مردم هستیم.

رئیس پلیس راهور افزود: از همه مردم می‌خواهم با همه عناصر دستگاه‌های مختلف خدمات رسان در ایام نوروز که ۸۷ هزار نفر هستند همکاری کنند و عاملی برای کاهش سوانح رانندگی شوند.‌

وی گفت: سال گذشته ۱۲۱۷ نفر در ایام نوروز فوتی در اثر سوانح جاده‌ای داشتیم که خانواده‌های آنها داغدار شدند.

سردار حسینی اظهار داشت: ما مأمور به آن هستیم که مانع حرکات پرخطر و رانندگی پرخطر تعداد معدودی راننده متخلف شویم.‌

وی تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های بازدارنده نرخ جریمه هزینه جرم است؛ ۲۵۰۰ سامانه بروز شده و سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط و تخلفات حادثه خیز در کنار بازرسین نامحسوس و پلیس افتخاری و همیاران پلیس کنترل می‌شود؛ محور تهران _ مشهد، تهران _ اصفهان شیراز، تهران_ زنجان و تبریز زیر پوشش پهپادهای فراجا قرار دارد و همه توان پلیس راهور برای ایام عید به کار گرفته شده است.‌

سردار حسینی افزود: نرخ افزایش یافته جرایم رانندگی در روزهای آینده تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی گفت: همچنین داشتن معاینه فنی برای رانندگی الزامی است و خودروهایی که بیش از ۴ سال از تولید آنها گذشته باید معاینه فنی بگیرند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: با همراهی وزارت کشور و ابلاغ آنها در تمامی ایام تعطیل نوروز مراکز مکانیزه معاینه فنی فعال است.

سردار حسینی گفت: تمرکز ما در ایام نوروز بر کاهش سوانح پرخطر رانندگی و کاهش تعداد فوتی‌ها و مصدومین است‌.