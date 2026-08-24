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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

دستگیری ۳ سوداگر مرگ در دلفان

دستگیری ۳ سوداگر مرگ در دلفان

نورآباد - فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز بازوند در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری سه قاچاقچی شدند.

وی با بیان اینکه این عملیات پلیسی به‌صورت هدفمند انجام شد، افزود: در بازرسی دقیق از مخفیگاه آنها، مقدار ۹ کیلو و ۸۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی تأکید کرد: پلیس در راستای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود مواد مخدر به جامعه، با تمام توان با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.

کد مطلب 6926162

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