جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن صنعتکاران در آیین معارفه جانشین فرمانده سپاه‌ امام‌ سجاد(ع) اظهار کرد: بسیج، فراتر از یک سازمان نظامی، «فرهنگی از ایثار»است که با هدف صیانت از ارزش‌های ملی و دینی و خدمت به مردم شکل گرفته است.

وی افزود: در شرایطی که تهدیدات دشمنان از میدان‌های نبرد کلاسیک به سمت جنگ‌های ترکیبی شامل ترکیب فشار اقتصادی، تهاجم فرهنگی و تفرقه‌افکنی، حرکت کرده است، بسیج مردمی به عنوان «ستون فقرات دفاع غیرعامل» عمل می‌کند.

صنعتکاران تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌ها، هرگونه تهدید خارجی را به دلیل پایگاه وسیع اجتماعی، بی‌اثر می‌کند.

دراین آیین ازخدمات، زحمات و مجاهدت های سرتیپ دوم پاسدار هدایت الله امیری جانشین سابق این سپاه قدردانی و سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی به عنوان‌ جانشین جدیدفرماندهی سپاه امام‌ سجاد (ع) معرفی شد.

شایان ذکراست؛ سردارمارکی سابقه فرماندهی تیپ مردم‌ پایه سپاه‌امام‌سجاد علیه السلام را در کارنامه دارد.