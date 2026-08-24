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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان معرفی شد

جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان معرفی شد

بندرعباس-سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی بنا به پیشنهادفرمانده سپاه‌ امام‌ سجاد (ع) و با حکم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت جانشین سپاه‌ امام‌ سجاد (ع) استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن صنعتکاران در آیین معارفه جانشین فرمانده سپاه‌ امام‌ سجاد(ع) اظهار کرد: بسیج، فراتر از یک سازمان نظامی، «فرهنگی از ایثار»است که با هدف صیانت از ارزش‌های ملی و دینی و خدمت به مردم شکل گرفته است.

وی افزود: در شرایطی که تهدیدات دشمنان از میدان‌های نبرد کلاسیک به سمت جنگ‌های ترکیبی شامل ترکیب فشار اقتصادی، تهاجم فرهنگی و تفرقه‌افکنی، حرکت کرده است، بسیج مردمی به عنوان «ستون فقرات دفاع غیرعامل» عمل می‌کند.

صنعتکاران تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌ها، هرگونه تهدید خارجی را به دلیل پایگاه وسیع اجتماعی، بی‌اثر می‌کند.

دراین آیین ازخدمات، زحمات و مجاهدت های سرتیپ دوم پاسدار هدایت الله امیری جانشین سابق این سپاه قدردانی و سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی به عنوان‌ جانشین جدیدفرماندهی سپاه امام‌ سجاد (ع) معرفی شد.

شایان ذکراست؛ سردارمارکی سابقه فرماندهی تیپ مردم‌ پایه سپاه‌امام‌سجاد علیه السلام را در کارنامه دارد.

کد مطلب 6926177

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