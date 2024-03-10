۴۷ واحد صنعتی و تولیدی استان سمنان تسهیلات رونق تولید گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی ظهر یکشنبه در هفتاد و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون ۴۷ واحد صنعتی و تولیدی استان سمنان موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شدند، ابراز داشت: هدف از پرداخت این تسهیلات کمک به بنگاه‌های اقتصادی با تأمین نقدینگی آنها است.

وی ضمن بیان اینکه خوشبختانه هیچ واحد راکد و تعطیل با همراهی این ستاد مسکوت نمانده و به حیات خود ادامه داده است، افزود: این واحدها ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌های عامل استان دریافت کردند.

رئیس سازمان صمت استان سمنان ضمن بیان اینکه این تسهیلات می‌کوشد تا پروژه‌های اولویت دار راه اندازی و به مدار تولید برسند، ابراز داشت: خوشبختانه همکاری بانک‌های عامل استان نیز در پرداخت تسهیلات مطلوب بوده است.

احمدی ضمن بیان اینکه طی یازده ماه سال جاری مشکلات ۲۴۶ واحد تولیدی و صنعتی استان بررسی و ۴۳۳ مصوبه در این راستا تصویب شدند، تصریح کرد: واحدهای مشکل دار می‌توانند در خواست خود را ثبت و در صورت تصویب به بانک معرفی شوند.

وی افزود: یکی از مهمترین صورت‌جلسات امروز موافقت با درخواست ۷۸ طرح کشاورزی برای بهره‌مندی از مزایای ۲۰ درصد تمدید تسهیلات به ارزش ۷۳ میلیارد ریال بوده است.