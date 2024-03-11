جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

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