ابلاغ ماده واحده انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به سازمان تبلیغات

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی و تعیین رویکرد فعالیت این شورا» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.



ماده واحده «انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی و تعیین رویکرد فعالیت این شورا» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:



«ماده واحده- با استناد به حکم مندرج در ماده واحده مصوب جلسه ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ آن، انتقال شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی، به‌صورت نهایی و قطعی انجام می‌پذیرد.



تبصره ۱

به‌موجب ماده واحده فوق، عبارت قسمت اخیر تبصره ۲ مصوبه جلسه ۸۸۹ مبنی بر «این انتقال به مدت ۳ سال انجام میپذیرد و حسب ارزیابیهای بعدی، قابل بازنگری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود»، حذف می‌گردد.



تبصره ۲-

در راستای تقویت اثربخشی فعالیتهای قرآنی کشور؛ «ترویج فهم معارف قرآن کریم» و «عمل به آموزههای قرآنی» به عنوان اولویتهای رویکرد و فعالیت شورای توسعه فرهنگ قرآنی، تعیین می‌گردد».

