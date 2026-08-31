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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

ابلاغ ماده واحده انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به سازمان تبلیغات

ابلاغ ماده واحده انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به سازمان تبلیغات

رئیس جمهور ماده واحده «انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی و تعیین رویکرد فعالیت این شورا» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی و تعیین رویکرد فعالیت این شورا» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

ماده واحده «انتقال قطعی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی و تعیین رویکرد فعالیت این شورا» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- با استناد به حکم مندرج در ماده واحده مصوب جلسه ۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ آن، انتقال شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی، به‌صورت نهایی و قطعی انجام می‌پذیرد.


تبصره ۱
به‌موجب ماده واحده فوق، عبارت قسمت اخیر تبصره ۲ مصوبه جلسه ۸۸۹ مبنی بر «این انتقال به مدت ۳ سال انجام میپذیرد و حسب ارزیابیهای بعدی، قابل بازنگری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود»، حذف می‌گردد.

تبصره ۲-
در راستای تقویت اثربخشی فعالیتهای قرآنی کشور؛ «ترویج فهم معارف قرآن کریم» و «عمل به آموزههای قرآنی» به عنوان اولویتهای رویکرد و فعالیت شورای توسعه فرهنگ قرآنی، تعیین می‌گردد».

کد مطلب 6933138
سیده فاطمه سادات کیایی

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