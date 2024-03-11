۶ پهپاد ارتش اوکراین در خاک روسیه منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور دیشب در منطقه بریانسک چهار پهپاد مهاجم ارتش اوکراین و در منطقه اوریول نیز ۲ پهپاد رهگیری و منهدم کرد.

وزارت دفاع روسیه دیروز نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه در محور کوپیانسک سه ضدحمله ارتش اوکراین را دفع کردند و در این درگیری‌ها ۱۱۰ نیروی نظامی اوکراینی کشته شدند.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده در محور آودیوکا نیز نیروهای مسلح روسیه مواضع خود را بهبود بخشیدند، ۲ ضدحمله اوکراین دفع شد و ارتش اوکراین ۳۱۰ نظامی خود را از دست داد.

در محور دونتسک جنوبی نیز تلفات نیروهای مسلح اوکراین بالغ بر ۱۵۰ نیروی نظامی بود، یک انبار مهمات اوکراین نیز منهدم شد.

ساعاتی پیش نیز منابع آگاه نظامی در گفت‌وگو با «تاس» اعلام کردند که نیروهای ارتش روسیه با موشک‌های تاکتیکی ۳ سامانه پدافند هوایی پاتریوتِ آمریکاییِ ارتش اوکراین را در نزدیکی منطقه «پوکرووسک» در جمهوری خلق دونتسک منهدم کردند.

به گفته این منابع آگاه «موشک‌های تاکتیکی اسکندر احتمالاً سه پرتابگر سامانه پاتریوت ساخت آمریکا را در نزدیکی پوکروفسک از بین برده است.»