بازداشت ۲۵ فلسطینی دیگر در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ادامه دارد.

کمیته امور اسیران فلسطینی اعلام کرد که اشغالگران طی روز گذشته و امروز دوشنبه شماری دیگر از فلسطینی ها را بازداشت کرده اند.

بر اساس این گزارش، از روز گذشته تاکنون ۲۵ فلسطینی دیگر به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شده اند که در میان آنها آزادگان نیز به چشم می خورند.

ساعاتی قبل نیز، نظامیان صهیونیست در چارچوب سیاست ارتش این رژیم مبنی بر حمله‌های روزانه به کرانه باختری و بازداشت بی دلیل شهروندان فلسطینی به منطقه شرقی شهر نابلس و اردوگاه العروب در شمال الخلیل یورش بردند.

شهر طولکرم نیز شاهد حمله گسترده عناصر متجاوز صهیونیست بود. در همین راستا بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب زیرساخت‌ها و خیابان‌های این شهر کردند. منطقه حزما واقع در شمال شرق قدس اشغالی نیز شاهد حمله‌های نظامیان صهیونیست بوده است.

روز گذشته باشگاه اسیر فلسطین در گزارشی آمار جدیدی را در خصوص شمار فلسطینی‌هایی که از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند ارائه داد.

بر اساس این گزارش شمار بازداشتی‌های کرانه باختری از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به بیش از هفت هزار و ۵۳۰ نفر رسیده است.