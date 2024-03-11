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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

سردار رادان خبر داد؛

بازداشت متخلفین چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات

بازداشت متخلفین چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: متخلفین چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات بازداشت خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت: چهارشنبه آخر سال را به اصطلاح یک موضوع اجتماعی است و اصلاً انتظامی نگاه نمی‌کنیک، اما هر موضوع اجتماعی بایدها و نبایدهایی دارد.

وی افزود: توصیه ما به کسانی که می‌خواهند چهارشنبه آخر سال داشته باشند این است که‌در کوچه خودشان و در کنار بزرگ‌ترهایشان چهارشنبه آخر سال را سپری کنند.

سردار رادان با اشاره به خط قرمزهای پلیس در ایام چهارشنبه سوری بیان داشت: ایجاد مزاحمت و بستن معابر از خط قرمزهای پلیس است و با عاملان آن برخورد می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور از بازداشت متخلفین چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات خبر داد و گفت: کسانی که با خودرو یا خودشان ایجاد مزاحمت و یا باعث بستن معابر شوند با هماهنگی‌های که با دستگاه قضائی شده است تا پایان تعطیلات بازداشت خواهند شد و همچنین خودروهای متخلف نیز تا پایان تعطیلات توقیف خواهند شد.

کد مطلب 6052335

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