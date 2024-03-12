مهرداد باقری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره روندی که این سازمان در حوزه هنرهای نمایشی در سال ۱۴۰۲ طی کرد، به خبرنگار مهر گفت: روزی که به سازمان فرهنگی هنری شهرداری آمدم انتقادی به سازمان داشتم؛ سازمان در یکی از مبنایی‌ترین رشته‌های هنری یعنی تئاتر سابقه درخشان دارد و ظرفیت‌های انبوهی را در اختیار داشته و همچنان دارد. اما آن سابقه درخشان و فعالیت‌های انبوه را که در قله‌های حوزه نمایش در کشور قرار داشت سال‌های سال رها کرده بود و نتیجه آن این شده بود که ظرفیت‌های در اختیارش هم آرام آرام به سمت انزوا و مطرود شدن برود. حرف ما این بود که اگر کلاً شهرداری‌ها حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر را جدی بگیرند، ابتدا نمایش و در نهایت سینما و تلویزیون ما قوی‌تر خواهد شد. چون زیرساخت‌ها خیلی مهم است و بخش خصوصی هم نمی‌تواند این زیرساخت‌ها را فراهم کند.

وی یادآور شد: نکته‌ای که ما روی آن متمرکز شدیم به‌روزکردن زیرساخت‌های نمایش بود. برخی مانند پردیس تئاتر تهران برجسته‌تر شده و به نتیجه رسیده است. اهالی تئاتر می‌دانند که پردیس تئاتر تهران سال‌های سال محلی برای استفاده نبوده است؛ به نام اهالی تئاتر فاکتور شده بود ولی به نفع اهالی تئاتر نبود. به لطف خدا یکی از افراد توانمند حوزه تئاتر مدیر آن پردیس شد و توانست طی مدت یک سال ۳ سالن پردیس را برای خدمت به هنرمندان تئاتر آماده کند. مسائل خاص و اقتضائات پردیس تئاتر تهران از جمله جغرافیا و دسترسی به آن هنوز پردیس را به محفل اصلی تئاتر در شهر تهران تبدیل نکرده است ولی برای بحث تمرین گروه‌های تئاتری یک پاتوق اصلی و جدی است. قرار است پردیس تئاتر تهران تغییراتی هم داشته باشد تا تبدیل به پردیس تئاتر، سینما و موسیقی تهران شود. اقدامات در این خصوص در دست انجام است و سالن ویژه‌ای هم تا بعد از عید نوروز ۱۴۰۳ با امکانات صوت و نور پیشرفته در پردیس افتتاح می‌شود.

باقری درباره وضعیت احداث سالن شماره ۳ تماشاخانه ایران‌شهر هم اظهار کرد: تماشاخانه ایران‌شهر از ابتدای ورود ما مجدداً به سازمان فرهنگی هنری شهرداری بازگشت یعنی سازمان، تولیت تماشاخانه را پذیرفت. تماشاخانه ایران‌شهر ضعف کمبود فضای تمرین داشت که پلاتویی در آن به این منظور احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. قول افزوده شدن سالن شماره ۳ ایران‌شهر را هم به دوستان تئاتری داده‌ایم و مدیریت تماشاخانه هم به جد پیگیر این ماجرا است که هر چه زودتر کارهای عمرانی مربوطه آغاز شود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاکید کرد: در حوزه تئاتر روی تئاتر کودک متمرکز شده‌ایم و ۱۰ عدد از سالن‌های‌مان در سطح شهر تهران را تعمیر و تجهیز می‌کنیم تا حوزه تئاتر کودک اجراهای به‌سامانی داشته باشد. به موازات کارهای زیرساختی، موضوع نمایشنامه‌نویسی کودک را هم جدی گرفته‌ایم و امیدواریم در سال جدید اولین تولیدات خودمان را روی صحنه سالن‌های تئاتر ببینیم.

وی درباره احیای جشنواره‌های معتبر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جمله جشنواره تئاتر کانون‌ها، تاکید کرد: سال بعد با مدلی جدید جشنواره تئاتر کانون‌ها احیا می‌شود و در سطح شهر تهران برگزار خواهد شد. غیر از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شبکه مویرگی در سطح محلات تهران دارد نهاد دیگری نمی‌تواند چنین حرکتی را انجام دهد.

باقری تصریح کرد: در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سال آینده حتماً سال خوبی برای اهالی تئاتر خواهد بود.