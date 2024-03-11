به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید مدعی شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بیان کرده تا زمانی که برنامه‌ای برای تأمین امنیت ساکنان بیش از یک میلیونی رفح وجود نداشته باشد، حمله‌ای به این منطقه در جنوب نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی انجام نخواهد شد.

همچنین کاخ سفید اعلام کرد: تاکنون در خصوص تأمین امنیت و سلامتی بیش از یک میلیون غیرنظامی ساکن رفح شاهد ارائه طرحی که قابلیت اجرا داشته باشد نبوده‌ایم.

علاوه بر این کاخ سفید بیان کرد: تلاش داریم آتش‌بس موقت در غزه تحقق پیدا کند؛ آتش‌بسی که پایه صلح پایدار، کاهش رنج‌های موجود و بازگرداندن اسیران (صهیونیست) را ایجاد کند.

این در حالی است که بر خلاف ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در خصوص امن‌بودن رفح در جنوب نوار غزه، این منطقه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه شاهد حمله‌های هوایی متعدد و شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از ساکنان و آوارگان فلسطینی بوده که به این منطقه پناه آورده‌اند.