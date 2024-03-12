شلیک بیش از ۳۰ موشک از جنوب لبنان به سمت مواضع رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که دقایقی قبل آژیرهای خطر در چند منطقه در بلندی‌های اشغالی جولان سوریه و منطقه سهل الحوله واقع در الجلیل علیا به صدا درآمدند.

صدای وقوع چند انفجار نیز در حریم هوایی روستاهای مرزی بخش شرقی جنوب لبنان به گوش رسیده است.

خبرنگار این شبکه تاکید کرد که بیش از ۳۰ موشک از سمت جنوب لبنان به سمت مواضع رژیم صهیونیستی در اصبع الجلیل و جولان اشغالی شلیک شده است.

شبکه العهد لبنان بامداد سه شنبه گزارش داد که رژیم صهیونیستی به اطراف منطقه شهر بعلبک واقع در شرق لبنان تجاوز کرده است.

همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از ۲ منبع امنیتی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۴ نوبت نقاطی از شهر بعلبک را در شرق لبنان هدف قرار داد.