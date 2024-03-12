فرشتگان رمضان به افزایش ذخایر خون کمک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: به مناسبت تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن با آغاز ماه مبارک رمضان پویشی با عنوان فرشتگان رمضان با هدف حفظ ذخایر خون در ایام پایانی سال و آغاز سال نو و ماه مبارک رمضان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش از روز سه شنبه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

حاجی بیگی از اهدا کنندگان خون که همیشه حامی بیماران نیازمند به خون بوده‌اند، قدردانی کرد و گفت: چه خوب است هموطنان این روزها را آغازی بر تحول جدید زندگی خود قرار دهند و با اهدای خون به جمع اهدا کنندگان زندگی بپیوندند.

وی از بانوان و جوانان دعوت کرد که این روزهای پر شور و معنویت و بهار قرآن و بهار طبیعت را مغتنم شمارند و به حمایت بیماران بشتابند تا بیماران نیازمند به خون نیز در این روزها در کنار سفره افطار و هفت سین در جمع خانواده حضور داشته باشند و دعای خیر آنان بهترین برکت و توشه این روزهای پر فیض اهدا کنندگان خون باشد.

حاجی بیگی با اشاره به افزایش درخواست خون به علت افزایش مصرف و تعداد جراحی‌های پایان سال، گفت: همیشه به دلیل ماه مبارک رمضان اهدای خون کاهش می‌یابد و ایام تعطیلات و مشغله پایان سال نیز این موضوع را تشدید می‌کند که می‌تواند منجر به کاهش ذخایر خون شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران افزود: وقتی روزه دار شرایط جسمی مناسبی دارد، روزه داری منعی برای اهدای خون ایجاد نمی‌کند و اهدا کننده می‌تواند با صرف وعده غذایی مناسب و استفاده از مایعات بیشتر در وعده سحری برای اهدای خون اقدام کند.

وی گفت: مراکز اهدای خون سراسر کشور در این ایام آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.