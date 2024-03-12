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۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد؛

فرشتگان رمضان به افزایش ذخایر خون کمک می کنند

فرشتگان رمضان به افزایش ذخایر خون کمک می کنند

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از برگزاری پویش فرشتگان رمضان با هدف حفظ ذخایر خون در ایام پایانی سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: به مناسبت تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن با آغاز ماه مبارک رمضان پویشی با عنوان فرشتگان رمضان با هدف حفظ ذخایر خون در ایام پایانی سال و آغاز سال نو و ماه مبارک رمضان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش از روز سه شنبه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

حاجی بیگی از اهدا کنندگان خون که همیشه حامی بیماران نیازمند به خون بوده‌اند، قدردانی کرد و گفت: چه خوب است هموطنان این روزها را آغازی بر تحول جدید زندگی خود قرار دهند و با اهدای خون به جمع اهدا کنندگان زندگی بپیوندند.

وی از بانوان و جوانان دعوت کرد که این روزهای پر شور و معنویت و بهار قرآن و بهار طبیعت را مغتنم شمارند و به حمایت بیماران بشتابند تا بیماران نیازمند به خون نیز در این روزها در کنار سفره افطار و هفت سین در جمع خانواده حضور داشته باشند و دعای خیر آنان بهترین برکت و توشه این روزهای پر فیض اهدا کنندگان خون باشد.

حاجی بیگی با اشاره به افزایش درخواست خون به علت افزایش مصرف و تعداد جراحی‌های پایان سال، گفت: همیشه به دلیل ماه مبارک رمضان اهدای خون کاهش می‌یابد و ایام تعطیلات و مشغله پایان سال نیز این موضوع را تشدید می‌کند که می‌تواند منجر به کاهش ذخایر خون شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران افزود: وقتی روزه دار شرایط جسمی مناسبی دارد، روزه داری منعی برای اهدای خون ایجاد نمی‌کند و اهدا کننده می‌تواند با صرف وعده غذایی مناسب و استفاده از مایعات بیشتر در وعده سحری برای اهدای خون اقدام کند.

وی گفت: مراکز اهدای خون سراسر کشور در این ایام آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

کد مطلب 6053026
حبیب احسنی پور

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